Бережливое производство «Полифаса»

Активное использование технологии бережливого производства особенно актуально на фоне событий, которые сейчас затрагивают многие сферы деятельности. Компания по производству полимерных теплоизоляционных материалов «Полифас» приступила к реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» в марте 2022 года.

На учебной площадке «Фабрика процессов» состоялось обучение первой группы сотрудников производства. Участники проекта получили практический опыт применения инструментов бережливого производства, а также на собственном опыте отметили влияние улучшений на производственные и экономические показатели предприятия. Всего обучение прошли 95% сотрудников «Полифаса».

- Принимая во внимание растущие потребности клиентов в выпускаемой нами качественной продукции, мы ориентируемся на развитие культуры непрерывных улучшений и постоянного повышения компетенций наших сотрудников, - отметила руководитель проекта со стороны «Полифас», руководитель рабочей группы по сертификации и стандартизации бизнес-процессов Елена Кожухарь.

На встрече с журналистами, которая проходила непосредственно на производстве, Елена Кожухарь представила результаты работы, которых достигла компания в процессе реализации проекта.

Напомним, что с 2004 года компания «Полифас» прошла несколько этапов реорганизации. В Гатчине, а точнее на границе Гатчины - в промзоне Корпиково Пудостьского поселения, уже известная к тому временим компания «Полифас» обосновалась в 2017 году. Здесь родственная компания «Технопарк «Мариенбург» достаточно быстро построила для «Полифаса» производственные помещения и рядом большие складские ангары. С этого времени основные производственные силы компании расположены в Гатчинском районе. А в 2021 году компания ООО «ПЛП Полифас» зарегистрировалась в Ленинградской области и активно включилась в региональные проекты.

Одним из направлений работы в рамках нацпроекта была выбрана работа с персоналом, а первым шагом стал анализ кадрового состава. Анализ вовлеченности персонала показал, что сотрудникам компании не хватает коммуникаций с руководством. Для решения этого вопроса ввели «Лист решения проблем», ящик для обращений и стенд для сбора предложений по улучшению. Рабочая группа с помощью методик, предложенных руководителем проекта, разработала «Дерево целей компании».

В качестве пилотного потока для апробации бережливых технологий была выбрана линия по изготовлению ламинированной продукции. При диагностике было выявлено 32 проблемы, в том числе в организации складского хранения, при учете остатков складских запасов, при выдаче сырья и комплектующих. Так, участники проекта провели анализ помещения рулонного материала и определили: за день оператор не меньше десяти раз ходит за рулькой, его простой стоит компании 50 тысяч рублей в день. Также выявили, что из-за неразберихи на стеллажах и завалов за стеллажами - повсюду лежат неучтенные складские запасы, по сути, «закопанные деньги».

Рабочая группа составила план-график по решению выявленных проблем и приступила к делу. Разработали план расстановки оборудования, провели инвентаризацию складских запасов, организовали адресное хранение готовой продукции на стеллажах, навели порядок на рабочих местах и многое другое, включая организацию информационного центра и Доски почета.

Руководитель проекта Регионального центра компетенций Роман Цапалов разработал для предприятия специальные системы учета – калькулятор запасов и калькулятор заявок на производство. Их внедрение позволило на 20% сократить погрузочно-разгрузочные работы и на 10% сократить изменения планов производства.

Благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» «Полифас» выступил заказчиком в программе «Лидеры производительности» по федеральному проекту «Системные меры поддержки». Команда «Лидеры производительности», работая на предприятии, определила девять проблем, которые снижают прибыль компании. Отсутствие системы целеполагания является исходной проблемой.

- После внедрения инструментов бережливого производства за шесть месяцев сотрудники предприятия совместно с экспертами центра компетенций достигли целей проекта, которые ставили перед собой. Основное – мы снизили оборачиваемость запасов на 82%, сократили время производственного процесса на 29% и снизили незавершенное производство на 22%. Впереди нас ждет много работы. У меня твердое убеждение, что по завершению нацпроекта, «Полифас» поднимется на новую ступень развития, - поделилась Елена Кожухарь.

Руководитель проекта со стороны Регионального центра компетенций Ольга Гесь поблагодарила всю команду участников проекта и в первую очередь руководителей компании за взаимодействие, увлеченность и отзывчивость. Особая благодарность была выражена Елене Кожухарь, которая, заручившись поддержкой руководства, стала источником неиссякаемой энергии и мотивации сотрудников. Также Ольга Гресь отметила, что реализация намеченного плана даст компании «Полифаса» новый толчок для развития и получения прибыли.

В завершении встречи компании «ПЛП Полифас» был вручен диплом за 2-е место в конкурсе «Лучшие практики наставничества в Ленинградской области – 2022» в номинации «Наставничество в области повышения производительности труда» по практике «Наставничество для передачи ключевых знаний и навыков работникам».

Татьяна Можаева