Гатчинская молодёжь разгадала «Секреты истории»

Инициатором проведения квеста выступил Комитет спорту, физической культуре и молодежной политике Гатчинского района, а помог воплотить идею в жизнь Дружногорский молодежный совет.

Участниками квеста стали молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет. Командам предстояло пройти пять станций, познакомиться с историей поселения и ответить на вопросы, которые охватили историю поселка с момента его основания.

«Пройдя несложный маршрут, каждый из участников познакомился с поистине великим прошлым Дружной Горки, например, с предысторией завода по производству химического стекла и переработке торфа, лютеранской кирхой и с ключевыми личностями этого поселения», - поделился впечатлениями участник квеста Иван Рыбаков-Александров.

«Мы не только побегали, но и узнали много нового о своем Гатчинском районе. Так, поселок Дружную Горку заселили немцы, Ритинги, построили стеклодувный завод (его правильное название мы узнали только на квесте, в ответах). Очень атмосферная библиотека, и библиотекарь, Антонина Евгеньевна Куликова, которая оказалась племянницей знаменитого футболиста Николая Гартвига…» - рассказала на своей страничке в социальной сети Екатерина Абакшина.

По итогам квеста 1 место заняла команда молодых педагогов Дружногорской школы «Saulmate». В ее состав вошли учитель информатики Олеся Ревяко и учителя начальных классов Карине Карапетян, Светлана Голованова, Виктория Шмелькова, Каролина Павлова.

Второе место завоевала команда «Войсковицкие знатоки», третье место – у команды «Юные умы» из Сиверского поселения.

После прохождения квеста был организован небольшой танцевальный флешмоб и награждение.

Все без исключения сошлись во мнении, что «это было увлекательное и познавательное путешествие во времени, прекрасное знакомство с историей родного края!»

Андрей Соколов

Фото организаторов квеста