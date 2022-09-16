Гатчинский водитель автобуса - лучший в Ленинградской области

Комитет Ленинградской области по транспорту подвел итоги конкурса профессионального мастерства среди водителей автобусов. 20 команд из 15 транспортных предприятий региона показали свои знания и умения в ПДД и скоростном маневрировании на автобусах большого и среднего класса.

«В конкурсе в командном зачете в категории автобусов большого класса победила команда ООО АТП «Барс 2», в категории среднего класса – команда ООО «Транс-Балт». В личном зачете в категории большого класса наибольшее количество баллов по итогам двух этапов набрал представитель ООО АТП «Барс 2» Александр Гусаков, в категории среднего класса – участник команды ООО «Транс-Балт Дмитрий Добрынин», - рассказал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

Конкурс проводится в Ленинградской области ежегодно. Он повышает уровень мастерства водителей, которые занимаются пассажирскими перевозками в регионе.