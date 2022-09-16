Кто раскроет тайну Гранатового браслета?

Напомним, что кинофестиваль «Литература и кино» проходит в Гатчине в кинотеатре «Победа» с 15 по 20 сентября, при поддержке администрации Гатчинского района и правительства Ленинградской области. Все мероприятия остаются для зрителей бесплатными.

«От портрета личности до портрета эпохи»

Накануне открытия фестиваля его организаторы и участники пообщались с журналистами. Представителей СМИ приветствовали председатель кинофестиваля «Литература и кино» Владимир Литвинов, председатель читательского жюри, писатель и сценарист Михаил Кураев, председатель конкурсного жюри, писатель и сценарист Светлана Василенко, журналист, ведущий эксперт Госкинохранилища Якутии Альбина Данилова, член жюри, актер, режиссер и композитор Григорий Калинин.

Как рассказал Владимир Литвинов, на этот раз для конкурсного смотра объявлена довольно широкая и амбициозная тема - «От портрета личности до портрета эпохи».

- Очень важно, что все фильмы, которые мы увидим на кинофестивале — о человеке, о его судьбе, о родине, - подчеркнул Владимир Устинович. - Надеюсь, высказывания наших кинохудожников дадут нам возможность в очередной раз вернуться к размышлениям о человеческой природе.

Владимир Литвинов напомнил, что помимо конкурсного смотра зрителей ждут и спецпоказы, и отдельные тематические программы. В частности, это внеконкурсная программа «ДетКино», в которую вошли анимационные фильмы студии «ДА», картины киностудии «Жираф» и фильмы юных кинематографистов.

Среди особенно ожидаемых событий — совершенно новая программа «Театр в кино», в рамках которой будут показаны видеоспектакли легендарного лондонского театра «Глобус» и московского театра им. Маяковского. Гости кинофестиваля увидят такие знаковые театральные работы, как «Доктор Фауст», «Школа жен» (по Мольеру), шекспировские пьесы «Двенадцатая ночь» и «Много шума из ничего».

В специальную программу вошли работы студентов старейшего киновуза России - Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИКиТ).

Еще одно очень любопытное событие кинофестиваля — презентация новых фильмов якутских кинематографистов в рамках внеконкурсной программы. Картины киностудии «Сахафильм» давно уже заслужили славу настоящего феномена современного киноискусства. Как правило, они представляют собой микс якутской мифологии, российских реалий и современных технологий.

О программе «Кино Якутии» рассказала журналист, ведущий эксперт Госкинохранилища Якутии Альбина Данилова.

- Я приехала сюда с очень важной миссией - познакомить вас с якутскими фильмами. Мои коллеги составили очень качественную программу — всего четыре фильма, но каждый из них претендует на то, чтобы быть первым в своем роде. Наши кинематографисты — очень творческий народ. Они хотят делать что-то свое, хотят на своей земле снимать то, что их трогает и волнует. И мы хотим, чтобы о Якутии знали как можно больше людей на земле.

Все четыре якутских картины основаны на литературных источниках и уже стали открытиями на крупных международных фестивалях в России и других странах. Они созданы в разных жанрах - масштабного фантастического эпоса, детектива, медитативной драмы и комедии.

Продолжая добрую традицию фестиваля «Литература и кино», в Гатчине пройдут мастер-классы и творческие встречи с писателями, сценаристами, кинорежиссерами, мультипликаторами и актерами.

- Фестиваль «Литература и кино», который проходит в городе, ставшем столицей Ленинградской области, делает по существу столичное, то есть собирательное дело, - подчеркнул Михаил Кураев. - Сегодня мы собираем воедино то, что раскидано на огромном пространстве от Якутии до наших западных границ. Это очень важно...

«Жюрят по-честному!»

В этом году, как обычно, от фестиваля ждут многого. Среди заявителей много новых имен, очень много заявок поступило от авторов короткого метра и анимации. По давно уже сложившейся традиции оценивать конкурсные ленты будут две команды — конкурсное и читательское жюри.

В конкурсное жюри вошли писательница и сценарист Светлана Василенко (председатель), кинорежиссер Арутюн Хачатрян звукорежиссер Владимир Персов, актер, режиссер и композитор Григорий Калинин, продюсер, режиссер и оператор Тихон Пендюрин.

Читательское жюри фестиваля составили руководители и сотрудники гатчинских библиотек Елена Бабий, Наталья Гаврилова, Анна Степанова и Светлана Топорикова. Это жюри возглавил писатель, сценарист, критик Михаил Кураев.

- Я всегда говорил, что в институте меня научили только читать, - говорит председатель читательского жюри Михаил Кураев. - У меня есть цикл литературных эссе «Заметки внимательного читателя», которые только подчеркивают высокую квалификацию моих учителей. И все-таки трудно вот так отвлечься от своей работы в кино (а это четырнадцать фильмов!) и превратиться только в читателя, освободившись от профессионального груза. Я не знаю, как я с этим справлюсь. Это будет понятно после просмотра. Скажу, что очень трудно угадать ощущения зала, в котором сейчас есть и читатели, и кинозрители. Георгий Товстоногов говорил, что успех спектакля или фильма лежит в зале. Если на сцене удалось создать то, о чем зал думает, но не умеет сказать, если возникнет перекличка между экраном и залом, если читатель увидит на экране то, что им не дочитано или прочитано не так, тогда постановку может ждать успех.

В чем секрет экранизации?

Мы знаем, что фестиваль «Литература и кино» полностью посвящен экранизациям литературных произведений, и в этом его уникальность. Конечно же, журналисты не могли обойти вниманием едва ли не самый важный в этом смысле вопрос: что же такое хорошая экранизация, в чем ее секрет? На этот вопрос у каждого из кинематографистов есть свой ответ.

- Я вспоминаю, как работал над фильмом «Гамлет» великий Григорий Козинцев, - говорит Владимир Литвинов. - Он писал, что для того, чтобы перевести классическую пьесу на язык кино, надо переформатировать буквально все. Очевидно, что режиссер на основе литературного материала должен создать совершенно новое произведение. А итог зависит от его талантливости, уровня его дарования.

- Несмотря на огромное количество экранизаций, фильмы Козинцева «Гамлет» и «Дон Кихот» стали лучшим в кинематографическом мире опытом обращения к Шекспиру, - напомнил Михаил Кураев. - Читайте рабочие тетради Козинцева, и там вы найдет ответ на ваш вопрос об экранизациях. Григорий Козинцев был собеседником удивительно мудрым, точным и простым. Работать надо, по его мнению, для людей. Он говорил: нет прочтения правильного или неправильного — есть прочтение моё. Я прочитал! То же самое касается и «правильных» или «неправильных» экранизаций. Важно, услышал ли режиссер и смог ли передать на экране голос автора. И поэтому успех экранизации не зависит ни от какой-то рецептуры, ни от литературоведов. Если это легло на душу, совпало с талантом и возможностями реализовать то чувство, которое породила литературная основа, тогда экранизация получается... Нет никакой рецептуры — на то оно и искусство.

- Мой опыт в кинематографе подсказывает: если я любила произведение, над которым работала, и если его любил режиссер, тогда все получалось, - говорит Светлана Василенко. - Так получилось, например, с фильмом «Некрасивая» режиссера Александра Широкова, с которым мы совпали в любви к этому рассказу Юрия Казакова...

По следам гранатового браслета

Торжественная церемония открытия 28-ого Международного фестиваля «Литература и кино» началась в семь часов вечера. В большом зале кинотеатра «Победа» собрались жители и гости Гатчины, руководители гатчинских предприятий и учреждений культуры, сотрудники администрации, представители депутатского корпуса.

На этот раз в основу программы открытия кинофестиваля легло театрализованное представление по мотивам фильмов знаменитого режиссера Дэвида Линча. Пантомима, игра контрастов, мистика, сплошная интрига и детективные страсти — с событиями кинофестиваля и загадкой Гранатового браслета зрителей знакомили замечательные актеры Санкт-Петербургского драматического театра на Литейном Виталий Гудков и Сергей Гамов.

В игру актеров органично вплеталась и официальная часть церемонии открытия, которая не могла обойтись без официальных приветствий, поздравлений и теплых пожеланий участникам и гостям фестиваля.

Ведущий зачитал приветственные послания кинофестивалю от сенатора Российской Федерации Сергея Перминова, депутата Государственной думы Сергея Яхнюка, губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

С приветственным словом выступила глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. Она напомнила о тех замечательных людях, которые в очень непростое время, в 1995 году, решили создать фестиваль «Литература и кино», суть которого – в сохранении наших национальных традиций.

- Эти имена будут с нами всегда, покуда жив кинофестиваль: автор идеи Генриетта Карповна Ягибекова, кинокритик, литератор Валентина Иванова, писатель Сергей Есин, - отметила Людмила Николаевна. - Они навсегда вписаны в историю российской культуры и гатчинского фестиваля. Наша задача сегодня – не утратить созданное... Нас ждут несколько удивительных дней, когда мы сможем увидеть новые творческие работы наших кинематографистов, и я уверена, что эти работы запомнятся.

Выступая на церемонии открытия, председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский отметил, что на гатчинском кинофестивале всегда интересная программа и очень благодарный зритель. Также Евгений Валерьевич подчеркнул важность анимационного кино, от которого зависит воспитание будущих взрослых кинозрителей. Председатель областного комитета по культуре заверил кинофорум в неизменной поддержке со стороны правительства региона.

Президент кинофестиваля Владимир Литвинов поблагодарил руководство Ленинградской области и главу гатчинской администрации Людмилу Нещадим за поддержку и содействие доброму делу и объявил XXVIII кинофестиваль «Литература и кино» открытым. Честь открывать кинофестиваль была предоставлена фильму режиссера Анастасии Нечаевой «Велга» по рассказу Ивана Бунина. Главные роли в этой художественной ленте исполнили Ольга Бодрова, Алексей Гуськов и Сергей Шакуров.

Будет ли раскрыта главная тайна Гранатового браслета? Кто же на этот раз станет его обладателем? Мы узнаем это 20 сентября, во время торжественного закрытия кинофестиваля «Литература и кино».

Юлия Лысанюк

Фото Ольги Фирсовой