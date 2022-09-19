Гатчина – самый большой город Ленинградской области

По данным Всероссийской переписи населения на 1 октября 2021 года из 2 млн 997 человек, проживающих в Ленинградской области, женщин -53% (1 млн 60,5 тысячи человек). Мужчин в регионе чуть меньше миллиона – 940 тысяч 455 человек или 47%.

В первом томе итогов переписи населения представлены данные по районам и поселениям Ленинградской области. Так, самый крупный по численности район области ожидаемо – Всеволожский. Здесь переписчики посчитали 519 360 тысяч человек. На втором месте – Гатчинский с численностью 263 942 человека, на третьем – Выборгский с 196 905 жителями.

Самые маленькие по численности населения отдаленные районы: Сланцевский (45 902 человека), Лодейнопольский (27 851 человек) и Подпорожский (26 147 человек).

Во всех районах области численность женского населения преобладает на несколько процентных пунктов, за исключением Кингисеппского, где из 84 937 человек 51,3% мужчин и 48,7% – женщин.

Если смотреть в разрезе городов, то на первом месте столица Ленинградской области – Гатчина с численностью 94 377 человек. Затем город Мурино и его 89 083 жителя, в городе Всеволожске – 79 038 жителей, численность Выборга – 72 530 человек, замыкает пятерку Сертолово - 68 241 житель.

Всего же Ленинградской области проживает 1 млн 346 тысяч ― городское население, 655 тысяч – сельское.

Напомним, согласно результатам Всероссийской переписи населения, Ленинградская область вошла в число регионов России, где по сравнению с предыдущей переписью 2010 года численность населения увеличилась ― с 2010 по 2021 год рост составил 16,5%.

Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года, ее итоги публикуются Росстатом поэтапно. Окончательные итоги переписи будут подведены и опубликованы до 31 декабря 2022 года.