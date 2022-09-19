Месяц донорства костного мозга в России

С 15 сентября по 15 октября приглашаем жителей всех регионов России, желающих вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга (далее – Федеральный РДКМ), принять участие в донорской акции, проводимой РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Российским красным крестом, Федеральным центром поддержки добровольчества и наставничества в сфере охраны здоровья и клинико-диагностическими лабораториями «Ситилаб».

Чтобы вступить в Федеральный РДКМ, необходимо обратиться в ближайший медицинский офис «Ситилаб» и сдать одну пробирку крови, предварительно ознакомившись и подписав документы («Ситилаб» – партнер ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России по рекрутингу потенциальных доноров костного мозга; сдача образца крови производится за символическую оплату в 1 руб.).

Сегодня каждый может попытаться спасти чью-то жизнь. Для этого достаточно вступить в Федеральный РДКМ и пройти процедуру HLA-типирования.

Вступить в Федеральный РДКМ могут граждане РФ от 18 до 40 лет, не имеющие медицинских противопоказаний.

Подробную информацию о донорстве костного мозга, вступлению в Федеральный РДКМ и противопоказаниях можно найти на сайте: https://donor.rsmu.ru/rdkm/

Также можно обратиться по телефону 8 495 434 22 66 доб. 30 00 (по будням 9:00-18:00 Мск) / Whatsapp 8 977 273 73 22

Узнать адрес ближайшего медицинского офиса Ситилаб можно по ссылке: https://citilab.ru/

С собой необходимо иметь паспорт РФ и свидетельство СНИЛС.