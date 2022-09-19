Усадьба в Белогорке: с молотка – к возрождению

Заброшенная усадьба была выставлена на торги, в ходе которых цена возросла в два раза. Как сообщает издание «Деловой Петербург», компания «Оникс» приобрела лот за 38,3 млн рублей. Начальная цена составляла 19,1 млн.

Судьбой красивейшего старинного здания давно были обеспокоены и местные власти, и областные чиновники. Усадьба площадью 1970 квадратных метров и прилегающий участок 3,7 га, который выходит на реку Оредеж, до революции принадлежали семье купцов Елисеевых. Здание начала ХХ века было признано объектом культурного наследия регионального значения, однако это не помешало ему прийти в полное запустение.

Как пишет «Деловой Петербург», имущество находилось в собственности обанкротившегося ООО «Дом отдыха «Белогорка» и было заложено. Прежний владелец планировал приспособить усадьбу под дом отдыха, как это было принято в советские времена. Работы на объекте начались еще в конце 2000-х, но собственник не справился со сложной стройкой. В материалах к торгам было указано, что конструкции крыши, часть кровли и декора фасадов утрачены, подпорная стенка смотровой площадка разрушена, а территория парка требует благоустройства.

Весной прошлого года на Avito появилось объявление о продаже комплекса усадьбы Елисеева. Здание с участком продавалось за 140 млн рублей под гостиницу, туристический центр, санаторий и т.п., но сделка не состоялась.

В 2020 году забрать усадьбу попытался комитет по сохранению культурного наследия Ленинградской области – под музей, но проиграл суд по изъятию памятника.

С каждым годом здание ветшало все больше, территория усадьбы пришла в полное запустение.

- Появление нового собственника – хорошая новость для усадьбы, – заметила зампредседателя петербургского отделения ВООПИиК Елена Резникова. – Сейчас объект в опасности: он не законсервирован, не защищён, в том числе от вандалов, которые раскрашивают стены и снимают майолику с печей.

По условиям сделки покупатель обязан провести работы по сохранению памятника. Режим использования не допускает здесь никаких иных работ.

- Усадьба Елисеева – давно у всех на устах, это был затянувшийся вопрос, в успешное решение которого уже мало кто верил, – говорит глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. – Появление нового собственника, готового вложить средства в реконструкцию усадьбы и тем самым решить задачи по сохранению объекта культурного наследия и благоустройству прилегающей территории, – очень важный шаг и для Гатчинского района, и для Ленинградской области. Безусловно, это знаковое событие для Сиверского поселения. Мы рассчитываем на преображение усадьбы, но более предметно – о планах, сроках, объеме инвестиций мог бы рассказать новый владелец. Конечно, для нас чрезвычайно важен вопрос дальнейшего использования объекта.

…По данным комитета по сохранению культурного наследия Ленобласти, на территории региона находится несколько сотен усадеб, которые зачастую пребывают в удручающем состоянии. Заброшенных усадеб особенно много в районах, близких к Петербургу, однако не настолько близких, чтобы заинтересовать потенциальных инвесторов.

При этом в Ленинградской области есть успешные примеры приспособления для современного использования усадеб силами частного бизнеса, а также за счет бюджета – под музеи.

Екатерина Дзюба

Фото Анны Макарычевой