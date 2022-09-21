Осенний фотокросс в Гатчине

Ровно в полдень в сквере на улице Достоевского организаторы конкурса огласили командам три темы: «Сила в людях», «Мозговой штурм» и «А у вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами?». За три часа участникам фотокросса предстояло раскрыть каждую из них.

В состав жюри вошли главный редактор газеты «Гатчинская правда» Елена Суралёва, главный редактор газеты «Уездные вести» Алёна Рыбакова, фотограф Мария Воробьева и видеограф, фотограф Влад Ширкалов. Секретарем фотокросса выступил Александр Почечуев.

Свои работы на суд жюри представили 22 команды. Работы оценивались по трем критериям: соответствие и раскрытие заявленной темы, оригинальность идеи и техника исполнения.

Кроме того, накануне фотокросса участникам была дана тема вне конкурса - пародия на картину известного художника. Командам было рекомендовано передать цвет, выдержать композицию, сохранить тему картины. Использовать разрешалось все, начиная от упаковочной пленки и заканчивая домашними животными. И 12 команд отлично покреативили! Хотя эти работы были вне конкурса, жюри оценило творческий подход, интересные задумки и выделило трех победителей.

Лучшей в номинации «Пародия на картины известных художников» была признана работа команды «ПаНаМа». Ее участники сделали пародию на одну из «шуточных» работ Сальвадора Дали «Лицо Мэй Уэст, использованное в качестве сюрреалистической комнаты». Получилось здорово!

На втором месте - команда «Оба-на», которой приглянулась работа Ивана Айвазовского «Девятый вал». В качестве основного рабочего материалы для фотоколлажа участники команды использовали… продукты.

На третьем месте – команда киноконцертного зала «Победа», представившая пародию на картину Владимира Маковского «Наем прислуги».

Итоги осеннего фотокросса:

- тема «Сила в людях»: 1 место - команда «Шуршики», 2 место - команда «Морковный сок», 3 место - команда «Лира».

- тема «Мозговой штурм»: 1 место - команда «Морковный сок», 2 место - команда «Светосила», 3 место - команда «Дочки-матери».

- тема «А у вас нет такого же, но с перламутровыми пуговицами?»: 1 место - команда «Аборигены с берегов Пильны», 2 место - команда «Светосила», 3 место - команда «Баярышни».

Всем командам вручили сладкие призы и грамоты за участие. Победители и призеры в каждой категории получили сертификаты в магазины «Спортмастер», «Буквоед» и ресторан «Пхали-Хинкали».

После подведения итогов фотокросса член жюри Мария Воробьева поделилась впечатлениями: «На старт вышли 24 команды, что не может не радовать, поскольку новых участников с каждым разом становится все больше, а значит наш любимый фотокросс будет жить и дальше. Команды - яркие, интересные, работы также впечатлили и порадовали. Отдельно стоит отметить тему вне конкурса: здесь поразили и выбор картин участниками, и воплощение пародии на эту картину на фото. Браво!

Андрей Соколов