Потаённый мир женщины

Екатерина Мараховская — преподаватель изостудии для взрослых при Духовно-просветительском центре Покровского собора. У этой студии интересное название - «Для тех, кто думает, что не умеет рисовать».

- Мы занимаемся уже пятый год, - рассказала Екатерина. - Пытаемся разобраться, как устроен мир вокруг нас, разговариваем на самые разные темы, а потом стараемся это отобразить в художественном творчестве. И рукоделие — очень важная часть наших занятий. Я очень люблю рукоделие и рукодельниц и все, что с этим связано. С детства любила рисовать. Сколько себя помню, всегда занимаюсь куклами, тряпочками, нитками, клеем, ножницами...

Екатерина окончила Гатчинскую художественную школу, а спустя много лет - факультет культурологи и искусства ЛГУ им. Пушкина. Училась в мастерской золотного шитья «Убрус» в Санкт-Петербурге (эта мастерская считается едва ли не самой большой школой золотного шитья в мире).

- Любое женское рукоделие — это возвращение к райской жизни, и каждая женщина, любящая рукоделие, вам точно это скажет, - уверена Екатерина. - Современная женщина — продолжательница рода Евы. Мы помним, что Ева вышла из рая, унося оттуда воспоминания о божественной красоте, которую нам тоже предстоит когда-то увидеть. Я уверена, что эти воспоминания о райской красоте сохранились и у нас в крови. Как-то мы о них помним, знаем... Почему мир женского рукоделия таинственный? Потому что у каждой женщины есть свои тайны, есть свой потаенный, необыкновенный мир, о котором не знает мужчина...

На выставке представлены работы как современных рукодельниц, так и бережно сохраненные семейные реликвии.

- Моя семья связана с Валдаем, и мы бережно сохраняем оставшиеся с прежних времен вещи, - говорит Екатерина Мараховская. - На Руси не любят хранить святыни под спудом, поэтому их надо обязательно показывать — на радость людям. Это ведь такая радость, которую мы сами создаем, а потом радуемся, когда видим, как она радует кого-то еще...

Среди экспонатов выставки - вышивки разных времен, причем в экспозиции можно увидеть и очень редкие старинные образцы и техники вышивания. Представлены здесь и ажурные изделия, вязаные крючком и спицами, детские платья из муара и бархата, образцы церковного и лоскутного шитья, золотное шитье и шитье канителью, батик.

В отдельной витрине собраны старинные и современные инструменты и материалы для рукоделия — наперстки, катушки ниток, мулине, пяльцы, ножнички, витейки, шильце для золотного шитья, женские шкатулки ручной работы. В другой витрине — расписанные вручную матрешки из серии «Покровский собор», куклы для вертепного театра, витражные панно.

Среди действительно уникальных экспонатов — помянники и молитвенники в обложках ручной работы и икона Божией матери в вышитом жемчугом окладе. В центре выставочного зала — экспозиция из старых и современных книг по вышивке, вязанию, лоскутному шитью, альбом рисунков из коллекции Екатерины Мараховской.

- Этот мир, в котором хочется всегда быть, - говорит Екатерина Мараховская. - Мне очень хотелось показать всем, кто сюда приходит, что этот потаенный мир — внутри нас, что он никуда не делся еще со времен Евы. Мы вышиваем, шьем, ткем не хуже, чем наши прабабушки. Я думаю, что рукоделие — это тяга женщины к божественному началу. И если это так, это значит, что таким путем мы идем к Богу...

Юлия Лысанюк