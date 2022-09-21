В Гатчине пройдет исторический квест

Всем зарегистрированным командам будут выданы кросс-листы с заданиями. Задача - найти исторические объекты и выполнить задание. Команда должна выполнить условия, указанные в кросс-листе и прийти на финиш с наименьшим временем. Победителем считается команда, выполнившая задания с наименьшим временем.

Предварительная регистрация команд здесь: https://vk.com/topic-146324314_48832654

Участников и победителей квеста ждут приятные сувениры и подарки.

Старт команд в 12:00 часов в Сиреневом сквере (ул. Достоевского, д.2). Финиш в 15.00 часов в Комитете по спорту и молодежной политике (ул. Достоевского, д.2).