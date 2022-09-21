В Ленинградском областном суде рассматривается дело о признании геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны

В ходе открытого судебного заседания будут представлены факты преступлений, свидетельские показания и архивные документы, свидетельствующие о массовом уничтожении советских граждан нацистами на оккупированной территории Ленинградской области в период с 1941 по 1944 годы. К участию привлечены историки, краеведы, ветераны и дети Великой Отечественной войны.

Во втором судебном заседании в качестве экспертов будут допрошены руководитель поискового отряда «Искра» Гатчинского района Андрей Клементьев, главный архивист Ленинградского областного государственного архива в Выборге Геннадий Москвин и старший научный сотрудник отдела «Институт истории обороны и блокады Ленинграда» государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда Станислав Бернев.

#СМИЛОпротивгеноцида





На фото: Андрей Клементьев на раскопках в гатчинском парке "Сильвия" (из архива "Гатчинской правды")