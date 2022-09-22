16 сентября в гатчинскую полицию обратился 53-летний житель поселка Высокоключевой. В интернете он зашел на незнакомый сайт и …нечаянно заказал девушку для оказания интимных услуг. После этого ему позвонил мужчина и сообщил, что из-за его действий на сайте произошел сбой и необходимо перевести деньги на карту, привязанную к номеру телефона. Что он послушно и сделал. В итоге мошенник получил 35 тысяч рублей. Потерпевший понес значительный ущерб.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Другой пользователь сайта секс-услуг пострадал меньше. 39-летний мастер из Гатчины выбрал в Сети понравившуюся девушку, позвонил ей по телефону, и девушка пояснила, что час ее услуг стоит 3000 рублей. Мужчина перевел деньги на банковский счет, но девушка перезвонила и потребовала еще страховку в сумме 6500 рублей. Эти деньги клиент тоже перевел на тот же счет, однако услуги так и не получил. Ущерб составил 9500 рублей. Полиция проводит проверку.