Область зовет на активные выходные

Токсово приглашает к участию в Спартакиаде Ленинградской области «Готов к труду и обороне», которая пройдёт на территории учебно-тренировочного центра «Кавголово» 23 и 24 сентября в 11.00. В Выборге на дороге в Вещево в субботу и в воскресенье в 10.00 состоятся областные соревнования по велосипедному спорту среди ветеранов «Закрытие шоссейного сезона».

Любителей скандинавской ходьбы зовут пройти по «тропе здоровья», которая традиционно будет работать 24 и 25 сентября на центральном стадионе Светогорска. В субботу на физкультурно-оздоровительном комплексе Сланцевского района в 11.00 стартуют соревнования по скандинавской ходьбе, а в воскресенье в 10.00 День скандинавской ходьбы пройдёт в деревне Низино.

Покататься на коньках предлагают ленинградцам в эти выходные в ледовом комплексе в Светогорске, а также в ледовой арене в Киришах.

В Кировском районе в субботу в 11.00 у мемориала «Синявинские высоты» пройдёт 37 традиционный легкоатлетический забег. В этот же день в 11.00 кросс пройдет и в Волхове, забег будет посвящен Дню сердца.

Во Всеволожске на стадионе ВАПТ 25 сентября в 11 часов состоится фестиваль по северной ходьбе «Новый образ жизни», посвящённый Всемирному дню туризма.

В воскресенье в Гатчине на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Мариенбург» с 9.00 начнется Чемпионат Северо-Западного федерального округа по авиамодельному спорту. В этот же день с 17.00 областная столица примет у себя Кубок Ленинградской области по акробатическому рок - н - роллу, соревнование пройдёт в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена».

На стадионе «Спартак» в Гатчине в воскресенье с 11.00 жителей региона приглашают на турнир по настольному теннису, посвященный Дню Гатчины, а жителям города Никольское предлагают в воскресенье посетить турнир выходного дня по шахматам, который начнётся в 12.00 в шахматном клубе «Ладья».