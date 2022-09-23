Денежные потоки утекли не в ту сторону

17 сентября в гатчинскую полицию обратился 60-летний мужчина, работающий в коммунальной службе Гатчины. Ему позвонил неизвестный, представившийся Виталием – аналитиком компании движения денежных потоков. Данный гражданин заявил, что на счету мужчины находится 490 тысяч долларов США. Эта сумма, якобы, накопилась, когда он занимался инвестициями. Но забрать эти деньги так просто нельзя. Для вывода средств необходимо получить кредит на миллион и перевести его на некие счета. А потом этот кредит в течение пяти дней закроется.

Недолго думая, мужчина взял в банке миллион и перевел всю сумму мошенникам через банкомат в торговом центре «Мегаполис». После чего продал свой автомобиль и еще перевел 250 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 1 млн 250 тысяч рублей. Однако сотен тысяч долларов от «инвестиций» так и не дождался.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело.