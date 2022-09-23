Победа гатчинских баскетболисток

Детский дом и психоневрологический интернат... Вся жизнь Насти, от самого рождения и до нынешнего лета, прошла в этих учреждениях. В июне 2022 года Анастасии Полиенко вручили ключи от собственной квартиры. Небольшая квартира на первом этаже многоэтажного дома словно создана для Насти — и по размерам, и по конфигурации. Остальное — домашний уют, функциональность и комфорт — она сотворила собственными руками и с помощью друзей, со свойственным любой женщине талантом к заполнению пространства.