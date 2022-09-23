Победа гатчинских баскетболисток
В Орле с 20 по 22 сентября прошёл финальный этап Всероссийской открытой летней Спартакиады среди обучающихся организаций дополнительного образования. В соревнованиях по баскетболу Ленинградскую область представляли воспитанницы Гатчинской ДЮСШ № 2.
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В соревнованиях по баскетболу среди девушек 2007 г.р. участвовало 8 команд, представляющие Оренбург, Кемерово, Омск, Челябинск, Курск, Орёл, Краснодарский край и Ленинградскую область.
Не уступив ни в одной игре, гатчинские баскетболистки под руководством тренера Сергея Юркевича завоевали 1 место. На втором месте – команда из Кемерово, на третьем – хозяйки турнира из Орла.
Честь Ленинградской области защищали: Валерия Шлягер, Арина Андрианова, Анжелика Музика, Светлана Юркевич, Анна Керн, Екатерина Васильева, Мария Снимщикова и Алина Казакова.
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