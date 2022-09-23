В Сиверском «Юбилейном» - новая выставка!

Валерий Питаев — член Союза художников России, член Союза архитекторов России. Художник родился в Башкирии. В 1961 году окончил отделение художественной керамики в ЛВХПУ им. В.И. Мухиной, в 1971 году – архитектурный факультет ЛИСИ, в 1986 – аспирантуру при ЛЕНЗНИИЭП.

Валерий Питаев занимается живописью с 1993 года, отдавая предпочтение жанру городского пейзажа. Любимая тема художника - архитектура прошлых веков в сочетании с водой, старые кварталы европейских городов. Обращение к формальным композициям у Валерия Питаева связано с оформлением интерьеров. Ряд живописных работ художника находится в частных и публичных коллекциях Москвы, Санкт-Петербурга, Любека (Германия).

Выставка продлится до 16 октября. Вход свободный.