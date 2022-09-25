Частичная мобилизация в Ленинградской области: четко и без нарушений

Глава региона напомнил о недопустимости мобилизации студентов, граждан, не подпадающих под призыв по возрасту, в связи с инвалидностью, состоянием здоровья, другими жизненными обстоятельствами, описанными в указах, законах и подзаконных актах.

— Каждая жалоба на нарушения в ходе частичной мобилизации должна отрабатываться главами районных администраций индивидуально: прошу всех вас брать обращения жителей на личный контроль и разбираться с каждым случаем, — подчеркнул Александр Дрозденко.

Губернатор отметил, что на всех руководителях — и на районном, и на областном уровне — лежит сегодня ответственность по исполнению Указа главы государства о частичной мобилизации, которую необходимо провести четко, слаженно и в строгом соответствии с законом.

Также Александр Дрозденко сообщил, что регион возьмёт шефство над подразделениями, сформированными из мобилизованных в Ленинградской области, включая дополнительное материальное обеспечение.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области