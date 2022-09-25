Самым инициативным гатчинцам вручили награды

В мероприятии приняли участие представители 8 субъектов Северо-Запада – Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской областей, Санкт-Петербурга, Республики Коми и Республики Карелии, а также Пермского края. Это старосты, представители территориального общественного самоуправления, члены общественных советов и инициативных комиссий.

Открыла конференцию председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак. Она рассказала о практике развития инициативного бюджетирования и механизмах поддержки института сельских старост, общественных советов, инициативных комиссий в Ленобласти.

Как отметила Лира Бурак, в нашем регионе государственная поддержка муниципальных образований оказывается в форме субсидий. Ежегодно на эти цели из бюджета области выделяется порядка 460 млн рублей, что позволяет воплощать в жизнь более 500 проектов. Приоритетными инициативами граждан являются ремонт дорог, модернизация уличного освещения, обеспечение пожарной безопасности и благоустройство. Более 4 тысяч человек – активных и инициативных жителей области включены в местное самоуправление. Для поддержки института инициативного бюджетирования два года назад комитетом был создан проектный центр.

Представители регионов поделились своим опытом работы по созданию органов территориального общественного самоуправления, развитию инициативного бюджетирования и вовлечении жителей в бюджетный процесс, о поддержке их инициатив.

В ходе конференции была проведена деловая игра по моделированию различных ситуаций при инициативном бюджетировании в Ленобласти.

Завершилась конференция награждением победителей ежегодного конкурса «Инициативный гражданин Ленинградской области». В числе победителей – гатчинцы:

- лучшим представителем инициативной комиссии Ленинградской области признан Эдуард Геннадьевич Тур - председатель инициативной комиссии части территории №6 административного центра г. Гатчины.

- лучший староста Ленинградской области - Лариса Николаевна Немова, староста деревни Рябизи Войсковицкого поселения.

- лучший представитель общественного совета Ленинградской области - Алена Вячеславовна Пехота, член общественного совета деревни Шаглино Пудомягского поселения.

Все победители получили денежные сертификаты.