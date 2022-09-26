11-я школа к труду и обороне готова!

22 сентября руководитель Центра тестирования ГТО Гатчинского района Александра Валуева торжественно вручила учителям 11-й школы и их воспитанникам знаки отличия за нормативы, сданные в прошлом учебном году. 46 ребят с интеллектуальными нарушениями в возрасте от шести до 17 лет успешно выполнили комплекс ГТО: 18 человек – на золотой знак, 8 – на «серебро» и 20 человек – на «бронзу».

По инициативе директора школы были приняты нормативы у преподавательского состава, и практически все получили знак, причем большинство – золотой. Из 18 педагогов в возрасте от 25 до 69 лет на «золотой» знак нормы ГТО сдали 14 человек, трое – на «серебро» и один – на «бронзу». «Золотой» знак был вручен и директору 11-й школы Раисе Фоковне Василиу.

Как рассказала Александра Валуева, в новом учебном году в рамках фестиваля ребята снова сдавали комплекс ГТО, причем явно с улучшенным результатом. Так, второклассники Алексей и Андрей Павловы, получившие за прошлогодние нормативы «бронзовый» знак, уже могут претендовать на «серебро».

Фестиваль «ГТО для всех» начался весной и будет продолжаться до 30 октября текущего года. Кто не сдавал, еще есть шанс заявить о своей готовности к труду и обороне.

Андрей Соколов