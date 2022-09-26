«Зеленая премия» ждет заявок

Конкурс включает в себя шесть номинаций «Общественные проекты», «Корпоративные проекты», «Образовательные проекты», «Просветительские проекты», «Технологические и цифровые проекты» и «Регионы России».

Принять участие могут активисты, волонтеры, неравнодушные граждане, блогеры, общественные организации, корпорации. Важно, чтобы у проектов были результаты и масштаб, оценят и оригинальность идеи.

Предусмотрены денежные призы общей суммой 3,45 миллиона рублей, участники получат информационную поддержку и возможность реализовать свой проект в рамках Российской экологической недели организатора премии — Российского экологического оператора.

До окончания приема заявок на «Зеленую премию» осталось немного времени — до 30 сентября.

Заявку можно оставить здесь: https://award.reo.ru/