Этот волшебный хромакей!

Хромакей или гринскрин (green screen) – буквально полотно зеленого или синего цвета. В анимации — это технология совмещения двух и более изображений в одной композиции кадра. Чаще всего хромакей используют для создания спецэффектов, при этом он позволяет создавать вокруг живых актеров виртуальные миры, полностью заменять антураж и декорации вокруг них.

В качестве примера использования этой технологии Олег Бурдиков продемонстрировал участникам мастер-класса фантастический и философский фильм «Через тернии», созданный его учениками из детской видеостудии «ОБОД». По его словам, технология «хромакей» позволяет сделать интересный фильм в обычных условиях, не прибегая к сверхсложной технике.

Раскрыв своей аудитории нюансы использования этой технологии, Олег Бурдиков предложил ребятам самим заняться видеомонтажом. А потом, когда работа над «учебными» роликами закончилась, слушатели смогли посмотреть, что же у них получилось.