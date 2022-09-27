Этот волшебный хромакей!
В рамках специальной программы «ДетКИНО» на кинофестивале "Литература и кино" в Гатчине несколько мастер-классов для детей провел кинорежиссер, продюсер, директор кинофестиваля «Встречи на Вятке», руководитель детской киновидеостудии Олег Бурдиков. Свои встречи мастер посвятил созданию фильмов с использованием технологии «хромакей».
Хромакей или гринскрин (green screen) – буквально полотно зеленого или синего цвета. В анимации — это технология совмещения двух и более изображений в одной композиции кадра. Чаще всего хромакей используют для создания спецэффектов, при этом он позволяет создавать вокруг живых актеров виртуальные миры, полностью заменять антураж и декорации вокруг них.
В качестве примера использования этой технологии Олег Бурдиков продемонстрировал участникам мастер-класса фантастический и философский фильм «Через тернии», созданный его учениками из детской видеостудии «ОБОД». По его словам, технология «хромакей» позволяет сделать интересный фильм в обычных условиях, не прибегая к сверхсложной технике.
Раскрыв своей аудитории нюансы использования этой технологии, Олег Бурдиков предложил ребятам самим заняться видеомонтажом. А потом, когда работа над «учебными» роликами закончилась, слушатели смогли посмотреть, что же у них получилось.