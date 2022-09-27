Художники прощаются с летом

Выставка гатчинских художников — еще один шанс встретиться с уже ушедшим летом, и название у нее соответствующее - «Бабье лето — дни прощального тепла». Новая экспозиция посвящена тем удивительным дням, когда солнце еще дарит земле тепло, а ночи уже холодны, все чаще идут дожди, и мир вокруг постепенно сменяет сочные краски зелени на багрянец и золото. И, конечно же, это немного печальное, но красивое время становится источником вдохновения не только для поэтов и прозаиков, но и для мастеров кисти.

На этот раз свои лучшие работы представили Вячеслав Данилов, Мария Глебко, Нонна Демина, Борис Исламов, Валентина Зинченко, Наталья Косьянковская, Елена Курчатова, Александра Миркушова, Станислав Моисеев, Екатерина Мухортова, Иван Радюкевич, Геннадий Садомовский, Маргарита Фролова, Анастасия Швецова, Юрий Чудновский.

Выставка «Бабье лето — дни прощального тепла» продлится до 8 октября.

Юлия Лысанюк