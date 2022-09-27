Память погибших в Ижевске почтили в Гатчине
Трагедия в Ижевске потрясла всю страну. От руки вооруженного маньяка со свастикой на груди погибли 17 человек. 11 из них – дети… Врачи продолжают бороться за жизни раненых. Гатчинцы скорбят вместе с Ижевском.
Страшные события в Удмуртии болью и гневом отозвались в наших сердцах – чудовищность совершенного злодеяния невозможно постичь… Это худшая из форм безумия.
Никакие слова утешения не могут смягчить горечь утраты, и никакая сила не вернет родителям погибших детей… И все же мы хотим выразить свою поддержку жителям Ижевска: мы разделяем с вами эту скорбь.
Сегодня гатчинский Поэтический сквер стал местом молитв, молчания и скорби... ИЖЕВСК... Гатчинцы присоединяются к трауру столицы Удмуртии.
Учителя Гатчинского района, сотрудники комитета образования возложили цветы в память о погибших детях, педагогах и работниках ижевской школы № 88 и выразили глубочайшее сочувствие ижевцам, потерявшим детей, отцов, матерей в этом чудовищном жестоком преступлении.
Пресс-служба администрации Гатчинского района