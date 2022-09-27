Турнир по ММА и грэпплингу в Гатчине

Как сообщили в Гатчинском городском спортивно-досуговом центре, в турнире «Gatchina fight team» принимали участие порядка 200 спортсменов из Ленинградской области и Санкт-Петербурга от 6 до 40 лет в различных весовых категориях.

- В первую очередь этот турнир - хороший старт для начинающих спортсменов. Он предоставляет возможность проявить себя. Благодаря нашему турниру многие спортсмены, в том числе гатчинские, уже добились определенных успехов и сейчас выступают на профессиональной арене, - отметил главный судья турнира, представитель Федерации грэпплинга Ленинградской области Евгений Юркевич.

Открыли турнир самые юные борцы. Броски, перевороты, болевые и удушающие. Пока будущие чемпионы удивляли своим мастерством и зрелищностью боев, к выходам готовились старшие товарищи.

Грэпплинг - англоязычное определение стиля ближнего боя в единоборствах - борцовской техники с использованием захватов. А ММА – смешанное боевое единоборство.

Важную роль на турнире играла техника безопасности, поэтому всем участникам провели подробный инструктаж, а в процессе любое нарушение или опасная ситуация моментально пресекались остановкой боя.

Соревнования проходили в личном зачете. Среди юных гатчинских спортсменов первые места заняли спортсмены клуба «Gatchina fight team». – Марк Козловский (ММА), Александр Хабек (грэпплинг), Александрос Тсониас (грэпплинг).

Хорошие результаты показали гатчинские команды ЯРС и «Сокол». Так, у соколят – воспитанников А.В. Смирнова в числе победителей: Лукьян Плюснин, Кирилл Романейн, Лев Крашенинников, Роман Володин, Тамерлан Бигаев.

Татьяна Можаева

Фото организаторов турнира