Алексей Петров награжден Почетным дипломом Совета депутатов
Сегодня на заседании Совета депутатов города Гатчины было принято решение о награждении Почетным дипломом Совета депутатов директора МУП «Тихая обитель», депутата трех созывов Алексея Петрова.
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Почетный диплом вручен за добросовестный труд, большой вклад в развитие Гатчины и местного самоуправления и в связи с юбилеем.
Почетной грамотой главы города Гатчины награждена заместитель директора по управлению персоналом и общим вопросам МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Гатчины», депутат Светлана Терентьева.
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