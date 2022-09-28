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Алексей Петров награжден Почетным дипломом Совета депутатов

Сегодня на заседании Совета депутатов города Гатчины было принято решение о награждении Почетным дипломом Совета депутатов директора МУП «Тихая обитель», депутата трех созывов Алексея Петрова.

Рубрики:  Общество

Почетный диплом вручен за добросовестный труд, большой вклад в развитие Гатчины и местного самоуправления и в связи с юбилеем.

Почетной грамотой главы города Гатчины награждена заместитель директора по управлению персоналом и общим вопросам МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Гатчины», депутат Светлана Терентьева.