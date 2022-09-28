Гатчинская школа № 8 – лауреат областного конкурса «Школа года»

Конкурс проходил в мае-июне и состоял из трёх этапов. В ходе первого заочного этапа рассматривались конкурсные документы. Коллектив школы оформил 11 папок документов по различным критериям. Второй этап проходил в мае в городе Кириши. Основные достижения и особенности учреждения представляли директор школы Янина Алексеевна Безродная, ее заместители д Татьяна Петровна Карташова и Марина Михайловна Каплан, представители ученического совета Анна Боброва и родительского комитета Юлия Александровна Шакшина.

В июне конкурсная комиссия посетила Гатчинскую школу № 8 и смогла лично увидеть и оценить оформление территории школы, образовательное пространство и оснащение классов, уникальный музей открытки, творческие выставки учеников и подготовленный мини-концерт хоровой музыкальной школы «Апрель».

Очень приятно, что педагогический и управленческий опыт, накопленный администрацией и коллективом школы, победы учеников, успехи творческих коллективов, яркие достижения учителей и педагогов дополнительного образования, уникальные традиции этого учебного заведения и созданная красота и уют по достоинству оценены членами жюри!

Впереди – самая приятная процедура. 30 сентября на областном празднике, посвященном Дню учителя, директору школы Я.А. Безродной будет вручена заслуженная грамота и денежный сертификат.