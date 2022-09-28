«Ленинградская команда» проходит слаживание

«Все проблемные вопросы зафиксированы. Там, где область сможет ― будем помогать, в частности, в налаживании быта: списки необходимого передает командование части и округа. Там, где это относится к компетенции военных ― будем обращаться в Минобороны. Все личные обращения мобилизованных также приняты, рассматриваются», ― отметил Александр Дрозденко.

«Главное пожелание ребятам: поддерживать друг друга, слушать командиров, беречь себя и вернуться», — обратился губернатор к мобилизованным жителям.

Отвечая на вопросы, Александр Дрозденко рассказал, что всем мобилизованным регион выплатит из бюджета по 100 тысяч рублей, а тем, кто пошел добровольцем, без повестки — по 300 тысяч. Регион гарантирует трудоустройство всем участникам специальной военной операции, а также выплаты до миллиона рублей за ранение. Также область берет на себя 50% платы по коммунальным услугам. Кроме того, готовится выделение земельных участков в Ленинградской области.

Были вопросы и более частного характера. Например, житель Кировска пошел добровольцем, но хочет до отправки на Донбасс жениться на любимой девушке. Сходу договорились: помогут ей добраться до Луги и проведут церемонию.

«Настрой боевой, на победу!» — проводили главу региона мобилизованные ленинградцы.