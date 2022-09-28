На какие сайты подать объявление о недвижимости в Великом Новгороде

Почему не обратиться к риэлторам?

Риэлторские агентства, которые работают в любом городе, охотно помогут гражданам продать, сдать, купить или арендовать любую недвижимость. Возможно, это будет быстро. Почти наверняка — удобно. Но за оказанную услугу точно придется платить. Это прописано в договоре, который вы заключите с агентством.

Нередко агентство также стремится «привязать» к себе клиента, взяв с него обязательство не продвигать свое объявление ни по каким другим каналам или не искать другие объекты/клиентов другими способами.

Отсюда вопрос: зачем заключать себя в какие-то рамки, если в интернете есть масса сайтов, на которых можно подать объявления о недвижимости в Великом Новгороде быстро и бесплатно?

Причем, никто не обязует вас ограничиться каким-то одним ресурсом — чем больше людей увидит объявление, тем выше шанс на то, что поиски завершается быстро и именно так, как вам хотелось.

На каких сайтах можно разместить объявление

Ниже мы собрали самые популярные и эффективные сайты, где можно разместить объявление о недвижимости в Великом Новгороде. Указанные варианты вызывают больше всего доверия и имеют много положительных отзывов от реальных продавцов.

ЦИАН

Подавая объявление, нужно выбрать вариант «Собственник», указать тип сделки, тип недвижимости, выбрать подходящий объект из списка.

Функционал сайта позволяет указать местоположение объекта на карте Великого Новгорода. Собственнику также предлагается ввести кадастровый номер (что понравится не каждому продавцу, хотя данная информация и шифруется для покупателя).

Gurava.ru

Доска бесплатных объявлений по недвижимости Гурава в Великом Новгороде. Подать здесь объявление можно в несколько кликов, оплачивать услугу не требуется. Есть реальные отзывы о жилье, которые оставляют предыдущие клиенты.

Нажав «Подать объявление», выберите из появившихся вариантов подходящий тип объекта (квартира, дом, участок и т.п.), укажите действие (продать или сдать) и заполните небольшой блок с описанием (количество комнат, год постройки, удобства и т.п.). Непременно нужно добавить фото. Когда страница заполнена, нажмите «Опубликовать объявление». Готово. Если появились какие-то вопросы, можно задать их поддержке сайта Gurava.

Яндекс Недвижимость

Портал «Яндекс.Недвижимость» имеет большой поток посетителей, поэтому его стоит учитывать, размещая объявления.

При заполнении формы выберите тип объявления (продать, сдать посуточно или на длительный срок), тип недвижимости. Заполните карточку объекта (площадь, год постройки, количество этажей и т.п.). Можно загрузить фото, а также указать адрес ролика на YouTube. Укажите также местоположение объекта, цену, контактные данные для связи.

Авито

Агрегатор объявлений активно рекламируется, поэтому всегда на слуху и пользуется спросом у тех, кто может попасть в число ваших покупателей/арендаторов.

Зарегистрированный пользователь выбирает вкладку «Мои объявления», затем нажимает на кнопку «Разместить объявление». Слева нужно выбрать категорию «Недвижимость», затем указать тип объекта и тип объявления (сдам или продам, вторичка или новостройка). Остальные данные — типичные для подобных объявлений.

Есть у ресурса ряд минусов, из-за которых он не вошел в наш топ-3. К примеру, система показа объявлений, при которой многие просто «тонут», ни разу не появившись в поле зрения посетителей сайта — особенно если для них не был выбран вариант платного продвижения.

Из рук в руки

Популярная бумажная газета «Из рук в руки» освоила электронный формат, и теперь подать объявление о продаже или аренде недвижимости можно на ее сайте.

Пользователь вбирает рубрику («Недвижимость»), подкатегорию («Продажа квартир», «Продажа комнат и долей», «Аренда коммерческой недвижимости» и т.п.), тип объекта (дом, таунхаус, квартира, дача). Добавление объявления возможно только после указания адреса своей электронной почты.

Юла

Еще одна доска бесплатных объявлений, которая широко разрекламирована. Однако, в этом отчасти есть и ее недостаток — здесь слишком много объявлений от риэлторов, которые загружают их сотнями, и потому реальному покупателю тяжело сориентироваться в предложении. Тем более что продвигаются, как и в случае с «Авито», в первую очередь те объявления, при подаче которых была оплачена услуга продвижения.

В остальном размещение объявления не вызывает труда — заполняются стандартные пункты, загружается фото и т.п.

ДомКлик

Сервис недвижимости от Сбербанка. Помимо стандартного описания при подаче объявления, можно выбрать вариант со скидкой от Сбербанка при оформлении клиентом покупки в ипотеку. Для этого нужно указать кадастровый номер объекта недвижимости и подождать, пока объявление будет проверено в течение 14 дней. Зато потом рядом с ним появится значок «Скидка на ипотеку», который может принести дополнительные просмотры вашему объявлению.

VSN

Подать объявление о продаже недвижимости может собственник, агент/агентство или застройщик. Необходимо указать адрес, ориентир на карте, заполнить описание и оставить свой телефон для связи.

Move

Перед подачей объявления можно либо зарегистрироваться, либо войти через «ВКонтакте», «Яндекс», Google. Но учтите, что сайт при этом получит доступ к вашим данным, указанным в соответствующем профиле (возраст, фото, адрес электронной почты и т.п.). Кроме того, нужно будет подать заявку на верификацию из личного кабинета.

Gde

Завершает наш топ-10 сайтов, где можно подать объявление о недвижимости в Великом Новгороде, ресурс «Где». Возможно, не самый популярный, однако, достаточно посещаемый — как сообщает сам сайт, число его уникальных посетителей в месяц составляет 2 млн, а база содержит более 5 млн актуальных объявлений.