Гатчинские школьницы ― в финале конкурса «Ученик года»

Регион представят: Софья Зубченко из Гатчинской школы №9, Ася Дмитриева из Гатчинской школы №4, Екатерина Сахарова из Тихвинской школы №6, Степан Шилов из Сертоловской гимназии, Ахмед Вагапов, Нина Шевцова и Мария Бучнева из Лесколовского Центра образования.

Финальные испытания пройдут с 10 по 15 октября в Ульяновске, в ходе которых определят обладателя главного титула «Ученик года-2022», а также победителей в семи номинациях: «Председатель совета обучающихся года», «Общественник года», «Доброволец года», «Патриот года», «Творческая личность года», «Спортсмен года» и «Интеллект года».

Напомним, в мае этого года Софья Зубченко из Гатчины также была в числе финалистов «Просветительских игр» общества «Знание».