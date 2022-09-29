Премьера «Школьных ботанов» из Гатчины

Участникам съёмок - учеником Гатчинской школы № 8 удалось поприсутствовать на премьере и задать вопросы режиссеру картины Елене Дубровской.

Что такое киноуроки в школах, и как этот проект реализуется в рамках федерального партийного проекта «Новая школа», рассказала его региональный координатор в Ленинградской области, председатель комитета по молодежной политике региона Марина Григорьева.

Фильм «Школьные ботаны» не просто рассказывает уникальную историю юных талантов - лента призвана вдохновить школьников на собственные победы, воспитывать в них любовь к знаниям и уважение к одаренным сверстникам.

По сюжету Паша, София и Миша – три совершенно разных подростка. Но всех их отыскал и собрал вместе Борис Большаков, обычный ученик 9 «А» класса школы, расположенной в городе Гатчине. А началось все с того, что Бориса вызвали в кабинет директора, где ошарашенные преподаватели и организатор международного интеллектуального турнира искали того, кто правильно решил все задачи последнего этапа какого-то очень престижного международного конкурса. Этим человеком и оказался Борис Большаков, ничем до этого дня не примечательный и никем не замечаемый «школьный ботан». И теперь у него всего две недели, чтобы найти и подготовить самую лучшую команду во всех областях науки и культуры. Они должны выиграть это соревнование по интеллектуальному спорту, потому что теперь на них смотрит вся страна!

Сайт проекта, в рамках которого проходили съемки, называется «Киноуроки в школах России», там можно зарегистрироваться и почерпнуть интересные темы для обсуждения с детьми, а сам фильм можно посмотреть по ссылке: https://youtu.be/ohVUwW5ib30