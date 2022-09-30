Антикризисный семейный центр «Святоград» из Коммунара получит президентский грант

Всего в 2022 году президентские гранты получили 42 проекта Ленинградской области на сумму 74 млн рублей. Господдержка из областного бюджета проектов НКО составила 127,1 млн рублей.

«Благодарим президентский фонд за своевременность проведения спецконкурса по особенно актуальным именно сегодня направлениям. На недавно прошедшем Гражданском форуме, мы в Ленинградской области обсудили с некоммерческими организациями новые проекты поддержки жителей Донбасса, беженцев из региона, а также наших бойцов — все это сегодня обретает особую важность», – рассказала председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен.

Среди победителей спецконкурса президентского фонда — большой благотворительный проект некоммерческих организаций из Гатчинского района для семей с детьми, прибывших с территорий Донбасса, которые проживают в городе Коммунаре и близлежащих населенных пунктах.

Культурно-просветительское объединение «Облако», организация оказания социальной помощи нуждающимся «Святоград» и православная местная организация прихода храма Князя Владимира будут организовывать комплексную помощь семьям беженцев по выходу из трудной жизненной ситуации: оказывать психологическую помощь, помогать с размещением, вещами, поиском работы, адаптацией детей к новым для них учебным программам, проводить для семей культурные и просветительские программы.

Благотворительный фонд «Вера и Надежда» из Тосно для социализации и адаптации переселенцев будет организовывать в Крыму скаутский лагерь «Дорогами добра», где на природе в походах и командообразующих играх будет проводить социализацию детей беженцев.

Организация помощи детям, оставшихся без попечения родителей «Добро для всех» из Тосно будет реализовывать программу адаптивного плавания, адаптивной физической культуры и сенсорной интеграции для детей района с ограниченными возможностями здоровья «На воде и на суше».

А их коллеги, благотворительный фонд помощи детям «Мы всё равны» для детей-инвалидов Тосненского района проведет новогодний праздник.





Фото ВК https://vk.com/swyatograd