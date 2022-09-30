Экология в Гатчине станет лучше – заверили в прокуратуре

Выборгским районным судом г. Санкт-Петербурга удовлетворены исковые требования Гатчинского городского прокурора о рекультивации земельного участка, на котором расположена несанкционированная свалка отходов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ленинградской области.

Так, проведенной Гатчинской городской прокуратурой проверкой установлено, что в нарушение требований действующего законодательства вблизи полигона «Новый Свет-Эко» находится несанкционированная свалка отходов. Собственником указанного земельного участка является АО «НПК «Р.о.с.промнефть».

Установленные факты нарушают права и законные интересы неопределенного круга лиц, а также создают угрозу причинения вреда окружающей среде и здоровью граждан в результате негативного воздействия отходов на окружающую среду.

С учетом изложенного, Гатчинским городским прокурором в Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга направлено исковое заявление о рекультивации (комплекс мероприятий по восстановлению природных свойств земли и ее плодородности) земельного участка, находящегося в собственности АО «НПК «Р.о.с.промнефть».

Исковое заявление рассмотрено и удовлетворено в полном объеме.

Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле Гатчинской городской прокуратуры.