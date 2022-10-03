В Гатчинский городской суд подано исковое заявление к ООО «Новый Свет-Эко»
Природоохранной прокуратурой по поручению прокурора области проводится проверка исполнения требований природоохранного законодательства на полигоне твердых коммунальных отходов ООО «Новый Свет-Эко», расположенном в Гатчинском районе Ленинградской области.
Установлено, что при использовании полигона хозяйствующим субъектом не обеспечено исполнение требований проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы, в части надлежащего осуществления работ по утилизации образующихся внутри полигона свалочных газов.
В этой связи природоохранной прокуратурой в интересах неопределенного круга лиц в Гатчинский городской суд подано исковое заявление к ООО «Новый Свет-Эко» об обязании обеспечить осуществление изъятия и переработки свалочного газа, собирающегося из тела полигона, согласно проектной документацией.
В настоящий момент надзорные мероприятия продолжаются.
Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.
По информации прокуратуры Ленинградской области