Гатчинцы - победители «Шиповки юных»

Соревнования собрали команды из шести районов Ленинградской области: Гатчинского, Лужского, Всеволожского, Ломоносовского, Выборгского и Сланцевского.

Состязания проводились между командами спортивных организаций Ленинградской области в двух возрастных группах: мальчики и девочки 2008-2009 гг.р., и мальчики и девочки 2010-2011 гг.р. Участники боролись за награды в лично-командном зачете в нескольких дисциплинах: бег 60 метров, прыжок в длину, метание мяча, эстафетный бег.

По итогам всех испытаний были определены сильнейшие команды. В командном зачете и в возрастной группе 2008-2009 гг.р, и в возрастной группе 2010-2011 гг.р. на первом месте – легкоатлеты из Гатчины, а на втором месте – из Коммунарской ДЮСШ.