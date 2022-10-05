Жизнь в движении

Бесплатные тренировки для жителей районов, система велопроката, запуск новых туристических маршрутов – эти и другие планы «Велоклуба 47» обсудили в стенах областного правительства.

«Велоклуб 47» – команда молодая, но перспективная. Она объединяет самых разных поклонников здорового образа жизни: профессиональных спортсменов и велосипедистов-любителей, сотрудников районных администраций и даже членов правительства.

Главная цель велоклуба – популяризация двухколёсного транспорта. Во-первых, потому что велосипед – это ключ к здоровью. Медики уверяют: ежедневная 30-минутная велопрогулка в разы снижает риск развития заболеваний сердца и даже онкологии. Во-вторых, потому что это экологично и разгружает транспортные потоки. Сплошная польза для человека и государства!

В этом году в клубе провели 30 тренировок в 5 районах Ленинградской области. Принять участие в празднике спорта мог любой желающий.

– У нас открытый доступ к тренировкам. Это бесплатно для всех, кто решит к нам присоединиться, – говорит Руслан Ковальков, один из основателей «Велоклуба 47». – Нам очень понравились в плане инфраструктуры Всеволожский, Гатчинский и Выборгский районы, Сосновый Бор.

Помимо открытых тренировок команда велосипедистов вынашивает серьёзные планы на участие во всероссийских спортивных соревнованиях. Например, Кристина Швецова из Выборга этим летом преодолела олимпийскую дистанцию по триатлону. Раньше такие достижения казались сотруднице детского оздоровительного лагеря попросту невозможными.

– Когда ты в команде, то это сильно мотивирует заниматься. Я ставлю большие цели даже внутри любительского спорта. Например, неделю назад впервые проехала на велосипеде сто километров. А всё потому, что есть у кого учиться и перенимать опыт, – говорит Кристина.

Занятие велоклуба проводит Алексей Щебелин – пятикратный чемпион России, неоднократный победитель международных соревнований.

– Кататься по тропинкам в одиночку не так уж интересно. А в клубе мы изучаем новые маршруты, общаемся, дружим. Для меня главная задача – своим примером привлечь людей к велоспорту, помочь им не делать ошибок на тренировках, – признался Алексей.

Зимой велоклубовцы также не уходят в спячку. В планах – беговые тренировки, сотрудничество с велотреком на Крестовском острове, а кто-то уже готовит «зимнюю резину» для своего двухколёсного друга. В соседней Финляндии, к примеру, горожане не слезают с велосипедов даже в снежные зимы.

Планы организации находят отклик и поддержку в региональном правительстве. В день презентации велосипедисты получили подарки из рук зампредседателя правительства Ленинградской области Евгения Барановского и главы областного комитета по транспорту Михаила Присяжнюка. Спортсменам достались комплекты стильной формы: теперь их дружную команду можно будет легко узнать на любом маршруте.

– Мы с большим удовольствием болеем за вас и будем помогать команде нашего региона, – сказал Евгений Барановский. – Я уверен, что все члены правительства, все руководители Ленобласти с удовольствием станут принимать участие в мероприятиях «Велоклуба 47».

В комитете по транспорту поделились и важными новостями, которых так ждали участники велосообщества. В ближайшее время регион подпишет соглашение о создании системы проката велосипедов с использованием цифрового сервиса «Смартбайк». В данный момент идёт работа над планом-графиком поэтапного запуска проекта в городах области. Ожидается, что велопрокат уменьшит нагрузку на общественный транспорт, а также будут созданы новые рабочие места в подразделениях фирмы.

Участники встречи оценили темпы развития велоинфраструктуры. Уже в следующем году новая велодорожка появится в Тосно. Всего же в Ленинградской области действует более 100 велосипедных маршрутов, большинство из которых созданы по задумке любителей этого вида спорта.

Алексей Астапчик