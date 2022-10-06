День открытых дверей в Школе третьего возраста

Горящие глаза и радость в сердце

Как говорит руководитель Гатчинской школы третьего возраста Татьяна Кучер, количество курсистов год от года только растет.

- Пенсионеры все больше стали пользоваться интернетом — в нашей группе ВКонтакте уже более тысячи человек! - отметила она. - Нас уже многие знают и доверяют нам, тем более, когда видят, с какими горящими глазами и радостью в сердце занимаются у нас курсисты.

Ежемесячно Школу посещают более трехсот пожилых людей, которые принимают участие в тридцати различных направлениях деятельности.

- Мы помогаем пенсионерам получать новые знания, умения, навыки, а потом применять все свои таланты и способности на благо общества, - говорит Татьяна Анатольевна. - У нас разработана программа, состоящая из просветительских курсов, оздоровительных занятий и творческих мастерских, развиваем серебряного волонтерства.

По словам Татьяны Кучер, среди самых популярных направлений — курсы по укреплению памяти и ментальной арифметике, занятия по компьютерной грамотности и работе со смартфонами, спортивные секции и творческие кружки.

- Мы развиваемся, благодаря активным людям, которые приходят к нам не только получать новые знания, но и делиться своим опытом и знаниями, накопленными за всю жизнь, - отметила Татьяна Анатольевна. - Курсисты сами разрабатывают проекты, ведут занятия и курсы, организуют инициативные группы. На сегодняшний день в Школе работает 15 таких групп, а это значит, что Школа третьего возраста востребована у населения.

«Диалог» с новичками

Перед началом непосредственного знакомства со Школой будущим курсистам рассказали, как строится обучение в этом учебном заведении, и, конечно же, показали, как работают и чем занимаются многочисленные творческие студии, мастерские и проекты Школы.

Для всех новичков проводится основной обязательный курс «Диалог». На нем новоиспеченные курсисты знакомятся друг с другом, общаются на интересные для них темы, осваивают основы межличностного диалога, самопрезентации и биографического интервью, знакомятся с уже действующими социальными проектами и учатся разрабатывать свои собственные проекты. Помимо курса «Диалог» каждый может выбрать себе занятие по душе.

Социально-значимые проекты

Социальные проекты «студентов» - одна из важных особенностей Гатчинской Школы третьего возраста, которая существует на грантовой основе. В этом году Школа реализует шесть социально-значимых проектов, получивших финансовую поддержку государственных структур разного уровня и фондов.

Так, например, проект «Энергия творчества», проводящийся при поддержке Фонда президентских грантов, направлен на поддержку и развитие творческих сообществ пожилых людей. Проект охватывает такие сообщества, как танцевальная студия «Людмила», студия вязания «Сударушки», творческие мастерские «Подари тепло своих рук» и «Добрые цветы», творческая студия «Театр поколений», изостудия «Радость творчества».

Гатчинская Школа третьего возраста — участник проекта «Альянс «Серебряный возраст»: НКО плюс старшие».

- В этом году «Альянс» включил нас в свой президентский грант по поддержке сообществ пожилых людей, и теперь мы являемся его территориальным ресурсным центром, - рассказала Татьяна Кучер. - Мы учимся сами и делимся своими знаниями с коллегами, обучаемся в корпоративном университете и участвуем в очень классных акциях, которые проводятся по всей России. Среди таких акций - «Одобрено старшим поколением», «Мечты забытых стариков», «Дед Мороз идет в гости».

Еще один проект - «Организация деятельности Университета третьего возраста» - также реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Он направлен на раскрытие внутренних возможностей и способностей пенсионеров с целью их самореализации и успешной адаптации в обществе. В рамках этого проекта организуются занятия по самым востребованным направлениям деятельности, проводятся тематические культурно-массовые мероприятия, конкурсы, фестивали и акции.

Среди важнейших мероприятий этого проекта — организация и проведение областного конкурса творчества людей старшего возраста «Добрых рук мастерство», который пройдет в Гатчине с 12 по 18 октября 2022 года.

И отдушина, и второй дом

В День открытых дверей новичкам предложили экскурсию по Школе третьего возраста. Они прошлись по кабинетам, познакомились с руководителями студий, приняли участие в мастер-классах по рукоделию, рисованию, театральному мастерству, ментальной арифметике.

Будущих курсистов радушно встречали не только руководители творческих объединений, но и самые активные курсисты с большим «стажем».

Валентина Андреевна Балахонова в Школе третьего возраста уже почти пятнадцать лет — буквально с самого первого ее дня.

- О создании Школы третьего возраста я узнала из газеты «Гатчинская правда», - говорит она. - У меня тогда был сложный период в жизни: из-за операции на глазах мне пришлось отказаться от моего любимого занятия — больших турпоходов по области, в которые я ходила больше десяти лет. Я искала какую-то замену и нашла ее здесь! Школа для меня давно уже стала вторым домом, если не первым. За эти почти 15 лет у нас происходило так много интересных и важных событий — всего и не расскажешь! Школа вообще очень много дает: это и разнообразные занятия, и общение, что очень важно для многих. Здесь можно многому научиться, многое узнать, заниматься своими любимыми делами, волонтерской деятельностью, оказывая помощь другим людям... Всем, кто пришел сегодня к нам на День открытых дверей, я пожелала бы настроиться на то, чтобы не только что-то брать от Школы, но и давать что-то ей.

Валерий Алексеевич Григорьев — как раз из тех, кто с радостью делится тем, что умеет сам. Он пришел в Школу третьего возраста три года назад, а сейчас ведет шахматный кружок для своих ровесников.

- Играть в шахматы я начал лет в двенадцать, в пионерском лагере, - вспоминает он. - Когда-то по переписке принял участие в пяти турнирах. В одном из них выполнил норму первого разряда, в трех подтвердил ее и еще в одном добрал... Для меня Школа третьего возраста — это большая отдушина в моей жизни. Каждый раз жду не дождусь «своих» дней - когда будет вторник, когда четверг... Новичкам я пожелал бы освоить то, за чем они сюда пришли, и продолжить это развивать. Успехов, радости всем, тем более что наш возраст позволяет нам вздохнуть свободно!

День открытых дверей продолжился ярким концертом, посвященным Дню пожилого человека. Самое непосредственное участие в нем приняли всеми любимые творческие коллективы - танцевальная студия «Людмила», вокально-хоровая студия «Радуга» и театральная студия «Театр поколений». А в конце состоялось торжественное награждение спортсменов — участников Спартакиады пенсионеров.

Гатчинская Школа третьего возраста приглашает присоединиться к своему большому замечательному коллективу всех, кто устал просто так «сидеть» на пенсии и хочет заняться интересным делом.

Адрес школы: Гатчина, Школьный переулок, д.1. Тел.: 8 (81371) 21 691. Электронная почта: tatyan.kucher@yandex.ru. Группа ВКонтакте: РОО «Школа третьего возраста» ГМР ЛО

Юлия Лысанюк