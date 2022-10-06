Гатчинские пенсионеры - в числе лучших в регионе

В команду Гатчинского района вошли 8 спортсменов. Спартакиада пенсионеров показала, что лучшие теннисисты и шахматисты живут в Гатчине. Победителями турнира стали Михаил Мурзов (настольный теннис) и Владислав Андреев (шахматы). В копилке гатчинцев также три бронзовые награды, которые завоевали Марина Гусарова (настольный теннис), Людмила Рябова (шахматы) и Елена Челамбицкая (бег на 1000 м).

А вот результаты нового вида соревнований - корнхол (броски мешочков с кукурузой весом 45 г на платформу с отверстием) оказались для нас печальными. В итоге - 4-ое общекомандное место, всего два очка отделило нашу команду от бронзовых наград. «Обидно, досадно, но ладно...» У нас есть к чему стремиться!

Татьяна Мышкина, капитан команды