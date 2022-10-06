Главный эксперт ОНФ проверила гатчинские площадки

Светлана Калинина и другие представители ОНФ посетили несколько адресов в Гатчине, где проводилось благоустройство, в том числе по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды».

Делегация осмотрела дворы и площадки на ул. Киргетова, 15 и Володарского, 34, на ул. Рощинской, 2 и 2-б, а также часть пешеходной зоны на улице Соборной. На Аэродроме команда ОНФ осмотрела Аэропарк, в частности, скейт-парк и территорию между авиационным музеем и аллеей «Крылья Гатчины».

Качество работ, выполненных в Гатчине, Светлана Калинина оценила, в целом, положительно, отметив качественное асфальтовое покрытие, наличие съездов для детских колясок и маломобильных групп населения, эстетичное оформление территорий. Внешнему виду пешеходной части Соборной улицы главный эксперт ОНФ и вовсе поставила «пятерку».

Особенно Светлана Викторовна одобрила комплексный подход к благоустройству гатчинских дворовых территорий:

- Я тоже против того, чтобы в каждом дворе ставить маленькую детскую площадку. Лучше сделать одну большую на несколько соседних дворов, но при этом качественную и разноплановую, для детей разных возрастов.

Вместе с тем член Центрального штаба Народного фронта и координатор центра мониторинга благоустройства городской среды обратила внимание на некоторые технические ошибки при обустройстве детских площадок и других городских территорий. Особое внимание Светлана Калинина заострила на безопасности объектов и отдельных элементов и прежде всего, для детей. Все оборудование детских площадок должно быть сертифицировано; покрытие, ограждение, состояние спортивных и игровых сооружений должно соответствовать нормативам.

Главный эксперт Народного фронта по ЖКХ дала необходимые разъяснения и поставила сроки устранения нарушений – в зависимости от объекта.