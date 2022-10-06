Музеи Гатчины и района присоединились к Форуму малых музеев

Музей города Гатчины 7 октября проведет День открытых дверей. С 10 до 17 часов вход для всех посетителей – бесплатный. 8 октября в 14.00

Сотрудники музея приглашают на лекцию «Гатчина в годы НЭПа», а 9 октября в 14.00 – на экскурсию по музею «Гатчина советская (стоимость билетов 50 рублей).

Музей-усадьба «Суйда» также 7 октября с 10.00 до 17.00 проводит День открытых дверей. А 8 октября в 13.00, 14.00, 15.00 приглашает на интерактивную программу «Домашний Кукольный театр «Арап Петра Великого» (по предварительной записи по т. 8 (81371)589-70, 200 руб.).

В музее «Домик няни А.С. Пушкина» 8 октября в 10.00 проведут обзорную экскурсию «В гостях у нянюшки» (стоимость 160 руб.). Предварительная запись по телефону: +7 (931) 310-31-33.

В музее Гатчинского педагогического колледжа 7 октября в 14.30 пройдет исторический брейн-ринг для студентов 1 курса «Имени Петра I», а 8 октября все желающие смогут посетить музей с 09.00 до 13.00, по записи: + 7 (904) 334-74-26.

Гатчинский музей истории авиации (ул. Балтийская, 4, Аэропарк) приглашает 8 октября в 12.00 на пешеходную экскурсию «Гатчина - колыбель военной авиации» (телефон: +7 (952) 287-21-21).

В музее «Дачная столица» в пос. Сиверский 9 октября в 14.00 пройдет концерт советской песни (бесплатно, запись не нужна), т. 8 (81371) 784-80.

Музей Красногвардейского укрепрайона в пос. Новый Свет 8 октября в 12 часов проведет встречу, посвященную реставрации ополченного знамени «Символ победы над временем».