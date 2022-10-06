У мужчин стабильность, у женщин – рокировка

В общей сложности в Первенстве стартовало 38 юных спортсменов, а в чемпионате 40 мужчин и женщин, представляющие 11 населенных пунктов нашего района. Основными претендентами на призовые места оказались воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Ника» Гатчинского муниципального района.

Первенство Гатчинского муниципального района по настольному теннису проводилось в двух возрастных категориях: 13-17 лет, 12 лет и моложе, отдельно среди девушек и юношей.

В старшей возрастной группе на пьедестал поднялись: первое место - Всеволод Мустаев и Маргарита Михайлова, второе место - Михаил Снетков и Екатерина Иванова (все – п. Сиверский), третье место - Давид Опевалов (Рождествено) и Ксения Дрожжина (Карташевская).

Среди самых юных теннисистов призёрами стали: 1 место – Ярослав Огрохин и Виктория Осолодкина (оба – п. Сиверский), 2 место – Кирилл Журавков (Межно) и Александра Степанова (Сиверский), третье место – Иван Марченко (Дружная Горка) и Елизавета Дрожжина (Карташевская).

Чемпионат района собрал любителей малой ракетки от 13 лет и старше. Самым опытным участником был 74-летний Юрий Антонов из Вырицы. Стартовали в чемпионате и сильнейшие юноши, девушки, занявшие неделей ранее призовые места.

Если в мужском одиночном разряде чемпионом стал победитель первенства Всеволод Мустаев, вырвавший победу в решающей партии на балансе у Владислава Ковалева из п. Сиверский, то в женской части соревнований произошла рокировка золотого и серебряного призеров – Екатерина Иванова взяла реванш у Маргариты Михайловой.

Бронзовыми призёрами чемпионата стали: у мужчин Давид Опевалов, одержавший волевую победу за третье место над опытным игроком Александром Жигуновым из Гатчины, а у женщин - Зинаида Москалева из Сиверской, одолевшая в игре за третье место землячку Марину Назарову.

Информация СШОР «Ника»