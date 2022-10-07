Область выбирает шахматных королей и наездников

В субботу и воскресенье Ледовый комплекс Светогорска приглашает на массовое катание на коньках, а центральный стадион города с 08.00 до 22.00 ждет всех любителей скандинавской ходьбы на «Тропу здоровья». Покататься на коньках также можно будет на Ледовой арене «Кириши» 8 октября с 19.30 до 20.30, 9 октября с 13.00 до 14.00 и с 18.30 до 19.30.

8 и 9 октября в Гатчине с 9 часов на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Арена» пройдут областные спортивные соревнования по бадминтону «Золотая осень». В эти же дни Конноспортивный клуб «Дерби» в деревне Энколово проводит областные спортивные соревнования по конному спорту на призы Конноспортивного клуба «Приор». Красивые выезды лошадей можно будет наблюдать 8 октября с 10.00 в Конноспортивном клубе «Winner» в Мурино, где пройдут муниципальные соревнования по выездке «Всеволожские конные игры-2022 «Winner Cup».

Сосновый Бор в предстоящие выходные приглашает жителей и гостей города на физкультурно-спортивное мероприятие по футболу «Память Поколений-2022», которое начнется в спорткомплексе «Малахит» с 9 часов. С 10 часов в шахматном клубе «Белая ладья» состоятся областные соревнования по шахматам на приз Федерации шахмат.

Полянское сельское поселение Выборгского района в субботу и воскресение принимает у себя региональный чемпионат по мотоциклетному спорту на Кубок Ленинградской области, в котором примут участие 100 экипажей.

В Выборге на стадионе «Авангард» 8 октября с 11 часов приверженцев здорового образа жизни ждут на фестивале скандинавской ходьбы «Марафон долголетия».

В субботу с 13.00 в Сосновом Бору на биатлонной трассе спорткомплекса «Малахит» пройдут соревнование по летнему биатлону «Меткий стрелок».

Дню освобождения города Кириши от немецко-фашистских захватчиков посвятили товарищеский матч по хоккею между сборной Ледовой арены «Кириши» и хоккейным клубом «Карелия», который пройдет на городской Ледовой арене 8 октября в 14.35.

В честь присвоения Тихвину Почетного звания «Город воинской славы» 8 октября с 9:30 городской спорткомплекс организует легкоатлетический марафон.

В воскресение, 9 октября, с 11 часов в физкультурно-оздоровительном комплексе Сланцевского муниципального района состоится районный турнир по бадминтону «Осенний волан». В это же время во Всеволожске на территории парка «Песчанка» пройдет легкоатлетический пробег и соревнования по северной ходьбе «Стартуем вместе», посвященные году Команды 47, а также муниципальный этап Всероссийского дня бега «Кросс наций». Жителей города Никольское в воскресение с 11.00 приглашают на массовую спортивную зарядку на универсальной площадке на улице Дачная, дом 5, а в 12.00 в городском шахматном клубе «Ладья» можно принять участие в турнире выходного дня по шахматам.