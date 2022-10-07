В Гатчине открылся клуб «Большой перемены»

Конкурс «Большая перемена» – это первый масштабный проект всероссийского уровня для учеников 8-10 классов, цель которого – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны, даже если их не смогла оценить существующая система олимпиад. Состоялось уже три сезона конкурса, и каждый из них привлекает все больше участников.

30 сентября в актовом зале Гатчинского лицея № 3 собрались первые члены клуба «Большая перемена» – лицеисты и их наставники. Мероприятие посетила проектный менеджер направления по работе с педагогами и образовательными организациями «Большой перемены» Виктория Чухрина. Она пояснила, что клуб – это экосистема всероссийской «Большой перемены» в мини-версии. Члены клуба смогут хорошо подготовиться к общероссийскому конкурсу, а также принять участие в волонтерском движении.

Как рассказала координатор клуба – преподаватель математики лицея № 3 Олеся Валерьевна Маточинская, работа клуба пойдет в семи направлениях. Каждая неделя будет посвящена отдельному направлению, дети в командах будут вместе выполнять задания. Ребят ожидают увлекательные встречи, марафоны, волонтерские акции, решения нестандартных задач, общение со школьниками региона и даже всей России.

- Красной нитью через все направления проходит волонтерское движение, – говорит Олеся Валерьевна. – У нас большие планы: помогать Гатчине, делать добрые дела не только для школы, но и для всего города. Мы уже наладили связи с волонтерами Санкт-Петербурга, будем привлекать наших детей к мероприятиям Северной столицы.

- В клубе будут готовить будущих победителей «Большой перемены»?

- В том числе. Идея создания клубов заключалась в том, чтобы дети, участвуя в мини-проектах, научились себя презентовать, решать различные кейсы. Конкурс длительный, с марта по ноябрь, и бывает, что ребенок, подав заявку на участие, не всегда понимает, что конкретно ему надо делать. В этом году, например, у детей – участников конкурса не получалось соблюдать сроки. Наши члены клуба пройдут определенную подготовку и в марте месяце смогут подать заявку на «Большую перемену» со всей ответственностью.

Кроме того, мы планируем поддерживать систему наставничества, чтобы выпускники лицея, студенты общались с ребятами в клубе, делились информацией.

…На открытии клуба «Большой перемены» собралось тридцать человек, но это только начало. Ожидается, что ребят будет гораздо больше – членство в клубе открыто для всех желающих. Участвуют классы с пятого по десятый. Помимо учеников лицея № 3, в клуб пригласили ребят из других школ.

Олеся Валерьевна пояснила, что на приглашение стать наставниками откликнулись семь учителей лицея – по семи направлениям. В день открытия клуба прошла игра по станциям, соответствующим трем направлениям: «Твори», «Расскажи о главном» и «Познавай Россию». Игру провели трое наставников: педагог начальных классов Ирина Михайловна Зазерская, учитель русского языка и литературы Наталья Алексеевна Карельская и преподаватель биологии Мария Владимировна Фенева.

Новоиспеченных участников клуба «Большой перемены» разделили на три команды, которые вместе с наставниками разошлись по кабинетам – в соответствии с направлениями.

Так образовалась гатчинская ячейка семьи «Большой перемены». Без сомнения, юных членов клуба ждут новые открытия и победы во Всероссийском конкурсе.

Екатерина Дзюба