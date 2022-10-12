МыВместе – единая система помощи

Работой Всероссийской акции помощи #МыВместе в Ленинградской области руководит Региональный ресурсный добровольческий центр (РДЦ), расположенный в Гатчине на ул. Рощинской, 2В. Свою работу он ведет в тесном взаимодействии с муниципальным штабом Гатчинского района.

Губернатору показали, как в РДЦ идет сбор помощи от жителей Гатчинского района. В подписанных коробках то, что нужно сейчас мобилизованным в первую очередь: от медикаментов и носков до гвоздей и бензопилы. Продемонстрировали работу электронной системы МыВместе, по которой семьи военных могут запросить помощь волонтеров, а также систему связи с мобилизованными, по которой военнослужащие также могут оставить просьбы для волонтеров. Чаще всего, это просьбы передать добрые слова родным, помочь родителям, поздравить детей.

- Активисты, неравнодушные жители, организации и предприятия региона стремятся своей помощью поддержать земляков, участвующих в спецоперации. Чтобы скоординировать оказание помощи, проконтролировать ее доставку и не допустить мошенничества, в Ленинградской области организована единая система. Волонтеры помогают семьям мобилизованных и работают с военнослужащими и нашим спецпредставителем в зоне спецоперации, - пояснил Александр Дрозденко.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим отметила, что «важно создать принцип одного окна, чтобы всем было понятно, куда приносить и что».

Помощью от юридических лиц, в том числе через перечисление денежных средств, занимается фонд «Ленинградский рубеж», а РДЦ собирает только необходимые вещи.

- Нам приносят очень разные вещи, но все по делу, - подчеркнула руководитель РДЦ Прасковья Васильева. - Сейчас сбор гуманитарной помощи ведется во всех поселениях района, потом она привозится сюда, после чего мы вместе с районным штабом решаем: где конкретно какая помощь нужна, исходя из заявок от военнослужащих. Сами регулярно выезжаем в части и напрямую отвозим им то, что нужно. Мы стараемся все делать деликатно, чтобы не мешать, не отвлекать – в частях идет боевое слаживание. Кроме того, по всем вопросам, связанным с мобилизацией, запущена горячая линия 8 800 200 34 11. Работа ведется централизованно. В тесной связке с региональным и муниципальным штабами мы собираем заявки в одну линию, чтобы понимать. Одновременно собираем информацию, каким семьям нужна психологическая, юридическая или адресная бытовая помощь, и оперативно начинаем отрабатывать.

В Гатчине в сборе и доставке гуманитарной помощи также принимают деятельное участие некоммерческие организации. Например, большая группа неравнодушных гатчинцев, объединенных движением «Ленинградский тыл».

Каждый помогает по своим возможностям. Так, «серебряные волонтеры» гатчинской Школы третьего возраста навязали для мобилизованных теплых носков. И в каждый носочек вложили теплые письма. Эти трогательные послания написали ученики начальных классов Гатчинской школы №4.

Бабушки-волонтеры готовы поставлять вязанные носки на постоянной основе, но нужна пряжа. И буквально за десять минут до их визита в РДЦ, другие добрые люди принесли два пакета с шерстяными нитками. Бабушки остались довольны – значит, их доброе дело будет продолжаться.

- Сейчас основная задача - помочь доукомплектоваться ребятам, которые уходит на территорию боевых действий. А дальше мы сконцентрируемся на заботе об их семьях. Опыт такой работы уже есть. Его только нужно тиражировать, чтобы не получилось так, что кто-то поскромничает и останется без внимания и помощи, - отметил губернатор.

Также Александр Дрозденко подчеркнул, что руководителям районов необходимо активнее включаться в работу по подготовке документов для выплат добровольцам.

…Уже сегодня собранная в Гатчине партия гуманитарной помощи и теплые подарки от бабушек и детей отправятся в воинские части, где проходят подготовку мобилизованные и добровольцы из Ленобласти.

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Все, кто желает примкнуть к областным волонтерам и помогать людям, могут обращаться в Ресурсный добровольческий центр Ленинградской области: 8(813) 713-01-60, info@dobro47.ru Там же можно узнать актуальный список необходимых вещей.

Для юридических лиц, которые хотят оказывать помощь для решения бытовых вопросов военнослужащих, постановлением правительства области создан фонд «Ленинградский рубеж».

Реквизиты фонда для перечисления средств юридическими лицами:

188640, Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, офис 130А, e-mail: leningrad_rubez@mail.ru

ОГРН 1224700013966

ИНН 4706051170

КПП 470601001

Банк Дополнительный офис «Центральный»

ПАО «Банк «Санкт- Петербург», код ОКПО банка: 09804728

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Татьяна Можаева