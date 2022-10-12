Свидетельства непрошедшего времени

Гатчинскому педагогическому колледжу им. К.Д. Ушинского в октябре 2021 года исполнилось 150 лет. За этой датой стоит большая и славная история образовательного учреждения, за эти годы в колледже сменилось немало поколений педагогов и студентов. У многих гатчинцев связано с нашим учреждением немало теплых воспоминаний. За прошедшие годы здесь работало много замечательных педагогов, которые воспитали талантливых учителей, благодаря которым наш родной город стал известен далеко за его пределами.

Мы гордимся нашим прошлым и не хотим забывать о тех, кто отдал нашему учреждению частичку своей жизни.

Это сподвигло коллектив, тогда еще Гатчинского педагогического училища, на создание музея истории училища. Так в 1972 году, к 101-й годовщине педучилища, музей открылся. На его открытие были приглашены выпускники педучилища, гости и ветераны педагогического труда. Огромный вклад в создание и развитие музея внесли: Н.И. Шурыгина, Н.А. Зубова, Л.И. Некрасова и многие другие.

Инициатором создания музея в отдельном помещении выступил директор колледжа В.М. Паршиков. Коллектив преподавателей, ветераны педагогического труда поддержали предложение директора. В.М. Паршиков возглавил организационный комитет по подготовке материалов музея колледжа. Открытие музея в новом помещении было приурочено к 135-летию колледжа.

19 октября 2006 года музей вновь распахнул двери для посетителей, но уже в светлом, просторном помещении, с хорошими условиями хранения экспонатов в стеклянных витринах, с отдельным архивным хранилищем, оборудованным новейшей техникой.

Музей занимает важное место в образовательном пространстве колледжа. Экскурсии, классные часы, студенческие конференции, музейные уроки, встречи с интересными людьми, проектная деятельность студентов, множество других мероприятий образовательного, воспитательного и профориентационного характера – это все музей, которому 15 октября исполнится 50 лет.

Вот уже четвертый год подряд музей истории Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского участвует в Форуме малых музеев Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В этом году темы мероприятий привязаны к двум календарным датам – 350-летие Петра I и 100-летие образования СССР. Это дало возможность нашему музею показать замечательную подборку советских плакатов, изданных к 50-летию СССР, которая хранится в фондах музея.

Благодаря выставке советских плакатов мы смогли донести до студентов, что такая форма печатной продукции – свидетель исторической ценности советского прошлого. В предельно сжатой форме плакаты выражают ценности советских людей и цели, которые они ставили перед собой.

Еще одна выставка, отражающая жизнь советского прошлого нашего учебного учреждения «Эх, хорошо в стране советской жить!» – выставка фотографий. Позитивные фотографии студентов и преподавателей прошлых лет – как проводники в прошлое, в 150-летнюю историю образовательной организации. Жизнь, быт, учебная и общественная деятельность студентов советских времен, сохраненные в фотографиях, не оставляют равнодушными экскурсантов, заставляют задуматься.

Пополнение коллекции фотографий – заслуга преподавателей и выпускников колледжа разных лет, которые приносят, присылают фотографии в музей, что дает возможность раскрыть новые страницы истории семинарии-колледжа. Оглядываясь назад, в нашу недавнюю историю, мы можем сравнить все плюсы и минусы нашей теперешней жизни.

Плакаты и фотографии отображают реальность с двух сторон, конкретно и обобщенно погружают нас в дерзкий, вечно молодой мир Советского Союза.

Сами выставки собственно пропагандистской задачи лишены. Их цель – дать как можно больше материала для осмысления. А уж к какому выводу придет посетитель, зависит от его желания и способности думать.

Участие нашего музея в форуме не ограничилось только выставками. У нас прошли День открытых дверей, брейн-ринг к 350-летию Петра I, обзорные экскурсии для первокурсников, уроки «Разговор о важном».

В настоящее время члены Совета музея активно готовятся к студенческой конференции, которая будет посвящена 50-летию музея.

Посетить наш музей, познакомиться с выставками может любой желающий.





Наталья Вишневская, заведующая музеем