На пьедестале почета – гатчинские боксеры
В г. Пицунда Республики Абхазия со 2 по 8 октября проходил Международный турнир по боксу, посвящённый памяти МС СССР Георгия Блаб. Его участниками стали и воспитанники Гатчинской ДЮСШ № 2.
Рубрики: Спорт
В соревнованиях приняло участие около 300 спортсменов. Ленинградскую область представляли воспитанники тренера-преподавателя Гатчинской ДЮСШ №2 Алексея Кочукова.
Ребята продемонстрировали отличную технику и добились отличного результата:
- золотая медаль - Валерий Шрамко (80 кг);
- серебряная медаль - Эдуард Герасимов (54 кг);
- бронзовая медаль - Андрей Попов (52 кг), Никита Поленок (80 кг).
Еще одну медаль в копилку сборной Ленинградской области принес Илья Горбачев из Выборга (70 кг), завоевавший серебро.
Источник: Федерация бокса Ленинградской области
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