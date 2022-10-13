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На пьедестале почета – гатчинские боксеры

В г. Пицунда Республики Абхазия со 2 по 8 октября проходил Международный турнир по боксу, посвящённый памяти МС СССР Георгия Блаб. Его участниками стали и воспитанники Гатчинской ДЮСШ № 2.

Рубрики:  Спорт

В соревнованиях приняло участие около 300 спортсменов. Ленинградскую область представляли воспитанники тренера-преподавателя Гатчинской ДЮСШ №2 Алексея Кочукова.

Ребята продемонстрировали отличную технику и добились отличного результата:

- золотая медаль - Валерий Шрамко (80 кг);

- серебряная медаль - Эдуард Герасимов (54 кг);

- бронзовая медаль - Андрей Попов (52 кг), Никита Поленок (80 кг).

Еще одну медаль в копилку сборной Ленинградской области принес Илья Горбачев из Выборга (70 кг), завоевавший серебро.

Источник: Федерация бокса Ленинградской области