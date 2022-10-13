Спортивные выходные на свежем воздухе - в Гатчине и не только

Любители скандинавской ходьбы 15 октября в 12.00 отправятся на «Осеннюю прогулку» со стадиона «Металлург» в Бокситогорске. Тему подхватят в Светогорске, где спортсмены и любители пройдут «Тропой здоровья» на центральном стадионе город в субботу и воскресенье. Спортивное мероприятие с аналогичным названием также пройдет в воскресенье с 11.00 в парке «Романовка» в Кингисеппе.

Активно провести время на свежем воздухе в субботу можно будет на станции Лемболово, где в 11.00 стартуют областные соревнования по северной ходьбе «Осенний марафон». Принять участие в них могут жители и гости региона всех возрастов.

В Гатчине 15 октября с 10.00 на территории лесопарковой зоны «Орлова Роща» пройдут соревнования по бегу «Кросс лыжников». А в физкультурно-оздоровительном комплексе «Арена» в субботу с 10.00 команды работников предприятий, учреждений и организаций города станут участниками турнира по настольному теннису. В воскресенье спорткомплекс примет Открытый Кубок по волейболу среди учащейся молодежи. 16 октября в Пудостьском сельском поселении на поле клуба «Всадник» пройдет открытое первенство Гатчинского района по конному спорту.

В Румболовском парке во Всеволожске в воскресенье с 11.00 начнутся соревнования района по спортивному туризму, посвященные памяти Дмитрия Лисового. Участникам предстоит преодолеть пешеходную дистанцию.

В Сосновом Бору в субботу с 10.00 в спорткомплексе «Малахит» пройдет Кубок города по фитнесу.

Кингисепп в воскресенье проведет сразу два турнира: по бадминтону — в городском физкультурно-оздоровительном комплексе в 10.00 и по хоккею «Кубок «Открытие» — в 17.15 в ледовой арене «Олимп».

В физкультурно-оздоровительном комплексе в Никольском Тосненского района с 10.00 в воскресенье состоится открытый турнир по баскетболу «Золотая осень».

Традиционно в выходные Ледовый комплекс в Светогорске приглашает всех желающих на массовое катание на коньках. Покататься можно будет и на Ледовой арене «Кириши» 15 октября с 15.00 до 21.30 и 16 октября с 15.30 до 19.30.

Кроме того, 15 и 16 октября с 10.00 на «Ладога Арене» в деревне Старая пройдут XI всероссийский фестиваль по хоккею среди любительских команд Дивизион «Лига Мечты».