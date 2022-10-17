Будущих мам приглашают познакомиться с Перинатальным центром в Гатчине

День открытых дверей Перинатального центра ЛОКБ в Гатчине пройдет 22 октября в 11.00. Для всех желающих будет организована встреча с директором центра Игорем Лесняком и ведущими специалистами, которые готовы обсудить вопросы наблюдения, обследования, подготовки к родам, госпитализации, пребывания в отделениях гинекологии и патологии беременных, родильном и послеродовом, акушерском физиологическом и другие темы. Также будет проведена экскурсия по перинатальному центру.

Подробнее об условиях посещения Перинатального центра можно узнать в официальной группе ВКонтакте.