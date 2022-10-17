Будущих мам приглашают познакомиться с Перинатальным центром в Гатчине
Флагманское учреждение Ленинградской области приглашает будущих мам, пап, бабушек и дедушек познакомиться с работой центра.
Рубрики: Общество
День открытых дверей Перинатального центра ЛОКБ в Гатчине пройдет 22 октября в 11.00. Для всех желающих будет организована встреча с директором центра Игорем Лесняком и ведущими специалистами, которые готовы обсудить вопросы наблюдения, обследования, подготовки к родам, госпитализации, пребывания в отделениях гинекологии и патологии беременных, родильном и послеродовом, акушерском физиологическом и другие темы. Также будет проведена экскурсия по перинатальному центру.
Подробнее об условиях посещения Перинатального центра можно узнать в официальной группе ВКонтакте.
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