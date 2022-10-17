Фильмы кинофестиваля «Литература и кино» покажут в Президентской библиотеке

Об итогах Международного кинофестиваля «Литература и кино» 2022 года расскажет президент фестиваля, заслуженный артист России Владимир Литвинов.

Режиссёр Андрей Егоров представит зрителям свою новую работу – документальный фильм «Трамвай идет на фронт» (АО «Ленфильм»). Трамвай – неотъемлемая часть жизни Петербурга, но до сих пор ему не было посвящено отдельного фильма.

Трамвай сыграл особую роль в самый тяжёлый момент истории Ленинграда – в блокаду. Из-за нехватки топлива и энергии в первую блокадную зиму в городе встали все средства передвижения. Измождённые голодом и морозами люди вынуждены были ходить на работу по заснеженному городу пешком, порой преодолевая многокилометровые расстояния. Но уже 15 апреля 1942 года трамваи снова пошли, и это стало первой победой, воодушевившей ленинградцев. В фильме собраны уникальные архивные кадры военной поры и воспоминания жителей блокадного Ленинграда.

Читательское жюри фестиваля отметило киноленту «Трамвай идет на фронт» наградой «За верность памяти подвига ленинградцев в годы войны».

Показ фильмов, участвовавших в кинофестивале «Литература и кино», продолжат короткометражные работы молодого сценариста и режиссёра Сергея Хвостовцева «Клетка» и «Жизнь Ивана Ильича».

Также на киноклубе Президентской библиотеки руководитель школы графического и моушен-дизайна «M-Art» Ольга Костюченко представит зрителям современный мультимедийный жанр – буктрейлер, как одну из форм продвижения в социальных сетях фонда Президентской библиотеки. Цель буктрейлера – заинтересовать читателя, убедить его прочитать то или иное произведение или обратиться к первоисточнику информации. Тема буктрейлеров, созданных выпускниками школы, – жизнь и творчество великих русских писателей, поэтов, художников.