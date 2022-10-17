Гатчинский школьник Арсений Белоусов – победитель международной Олимпиады по финансовой безопасности

Всего во Второй Международной олимпиаде по финансовой безопасности приняли участие 40 тысяч человек.

В число финалистов вошли шесть ленинградских ребят: Юлия Яковлева, Арсений Белоусов, Маргарита Данилян, Екатерина Ионова, Даниил Мышкин и Юлия Макурова.

По результатам финальных испытаний Арсений Белоусов – ученик 9-1 класса гатчинского лицея №3 стал победителем Олимпиады среди 9 классов, а Юлия Яковлева из г. Пикалёво - призёром среди 10 классов. Ребята доказали, что отлично разбираются в вопросах экономики и права, обществознания, математики и информационной безопасности.

Во время олимпиады ребята из команды Ленинградской области поучаствовали в практике МАЗ, мастер-классах, панельных дискуссиях, встречались с потенциальными работодателями. Победители и призёры получили особые права при поступлении в ВУЗы и возможность стажироваться в Росфинмониторинге и других организациях финансового сектора.

Поздравляем победителей и призёров, мы гордимся вами!