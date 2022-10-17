Область ремонтирует жильё

В правительстве Ленинградской области подвели первые итоги программы капремонта 2022 года. В 917 домах проводится 1088 разных видов работ: от разработки проектов до ремонта фасадов, кровель, фундаментов и внутренних коммуникаций, замены лифтов. Уже завершено более 80% работ — это 723 дома.

«Мы завершили капремонт всех систем теплоснабжения, запланированных на этот год, до начала отопительного сезона. Отремонтированы практически все кровли. Это позволит сократить потери тепла в квартирах ленинградцев и на теплотрассах, снизить аварийность и в целом сделать прохождение отопительного сезона в регионе более комфортным», — подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Он также отметил, что в этом году введены в эксплуатацию 55 новых лифтов в многоквартирных домах, завершаются работы по замене еще 5 лифтов. Всего за три года в регионе заменили 565 лифтов, из которые 97 при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Всего краткосрочный план капремонта 2020-2022 годов включил 4805 видов работ в 3145 домах. Планируется, что до конца года 99% запланированных работ будут завершены. По нескольким адресам продолжатся внутренние работы, которые можно проводить в любой сезон.

Работы проводятся с привлечением средств граждан. Ленинградцы ответственно подходят к оплате капремонта: сейчас собираемость превышает 97%. Тариф на 2022 год составляет 8,98 рублей за кв. метр.